فرنسا تدخل المعركة.. ماكرون يعلن دعم لبنان بمركبات مدرعة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعزز تعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية وستزودها بمركبات نقل مدرعة، فضلاً عن الدعم العملياتي واللوجستي، وذلك في ظل انخراط لبنان بشكل أعمق في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مطلع هذا الأسبوع.

وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس" : "يجب بذل كل ما في وسعنا لمنع هذا البلد، القريب من فرنسا، من الانجرار إلى الحرب مرة أخرى".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "في هذه اللحظة الحرجة، أدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم توسيع نطاق الحرب لتشمل لبنان. كما أدعو القادة الإيرانيين إلى عدم إقحام لبنان أكثر في حرب لا تخصه".

وفي سياق آخر، أكدت هيئة الأركان العامة الفرنسية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل في بيان لها أن التقارير التي تتحدث عن نشر أصول أمريكية في قواعد فرنسية بالشرق الأوسط "غير صحيحة".

وأوضح الجيش الفرنسي أنه يُسمح الآن لطائرات الدعم الأمريكية، وليس الطائرات المقاتلة، باستخدام قاعدة إيستر الجوية في فرنسا.

وقالت هيئة الأركان العامة: "هذا إجراء روتيني ضمن حلف الناتو"، مضيفةً أن "فرنسا أصرت على عدم مشاركة هذه الأصول بأي شكل من الأشكال في العمليات التي تُجريها الولايات المتحدة في إيران، وإنما فقط في دعم الدفاع عن شركائنا في المنطقة".