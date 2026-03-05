أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

قررت إدارة النادي الأهلي الطعن على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الصادر بمنع حضور الجماهير مباراتين على خلفية أحداث مباراة الجيش الملكي فى دوري ابطال إفريقيا.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء يمكنها الطعن على قرار الكاف خلال أيام من أجل إلغاء العقوبة أو تخفيفها.

وتلقي النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تضمن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور الجماهير الأهلي من المباريات الإفريقية خلال مباراتين قادمتين على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ.

كما جاء القرار توقيع الغرامة المالية على النادي وذلك لما بدر منه 50 ألف دولار بالإضافة إلي 10 ألاف دولار.

وذلك لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي فى ختام دور المجموعات وسوف تقوم الشئون القانونية بالنادي باتخاذ اللازم اتجاه هذه القرارات.