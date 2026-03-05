محمد صلاح يقترب من الرحيل عن ليفربول.. وعروض سعودية ضخمة في الطريق

يقترب النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول من اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته الكروية وسط تقارير تشير إلى احتمال رحيله عن الفريق قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل اهتمام متزايد من أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه.

صلاح يطرق باب الرحيل

ورغم المكانة الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح داخل نادي ليفربول، فإن مستواه هذا الموسم لم يرتقي إلى التوقعات الكبيرة التي اعتاد عليها وهو ما جعل فكرة رحيله عن الفريق مطروحة بقوة.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن الخلاف السابق بين اللاعب والمدير الفني آرني سلوت قد ترك بعض الأثر على مستقبله داخل الفريق ورغم تجاوز الأزمة تبقى المخاوف قائمة حول العلاقة بين الطرفين.

عروض سعودية مغرية

وفي تصريحات نقلتها تقارير صحفية أكد ميك براون كبير كشافي نادي مانشستر يونايتد السابق أن العروض المالية الضخمة التي تستعد الأندية السعودية لتقديمها قد تكون كافية لإقناع نادي ليفربول بالموافقة على رحيل محمد صلاح.

وأشار براون إلى أن الأندية السعودية ما زالت مهتمة بالتعاقد مع اللاعب وتسعى لتقديم صفقة كبيرة له ليصبح أحد أبرز نجوم الدوري، خاصة بعدما لم تكتمل الصفقة في وقت سابق.

ليفربول منفتح على التفاوض

وأوضحت التقارير أن إدارة نادي ليفربول منفتحة على فكرة رحيل محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ومستعدة للتفاوض حال وصول عرض مناسب للنادي واللاعب.

تراجع المستوى يثير القلق

وأشار براون إلى أن محمد صلاح لم يقدم هذا الموسم نفس الأداء القوي الذي اعتاد عليه في المواسم الماضية موضحا أن فريق ليفربول ككل لم يكن في أفضل حالاته وكان صلاح جزءًا من هذا التراجع.

وأضاف أن اللاعب لا يسجل الأهداف بالمعدل المعتاد وفي بعض المباريات لا يظهر بالتأثير الكبير على أرض الملعب، ما أثار القلق داخل النادي.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الأمور التي حدثت خلف الكواليس بين اللاعب والجهاز الفني رغم تجاوزها قد تظل مؤثرة على مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول في الفترة المقبلة.