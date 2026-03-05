الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات

قال جمال الوصيف، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من الرياض، إن وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانًا أدانت فيه استمرار الضربات الإيرانية على منطقة الخليج وتركيا.

وأضاف الوصيف، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آخر هذه الضربات استهدفت منطقة شرق مدينة الجوف الواقعة في الشمال الغربي من المملكة، قرب الحدود الأردنية.

وأوضح أن القوات السعودية اعترضت 3 مسيرات قبل دخولها المدينة، كما تم اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمسيرات التي كانت متجهة نحو مدينة الجوف، التي تضم قاعدة الأمير سلطان العسكرية، قبل وصولها إلى أهدافها.

وعن وجود أهداف عسكرية محددة في الجوف، أشار الوصيف إلى أنه حتى الآن لم تتوفر معلومات دقيقة حول المنشآت المستهدفة، مؤكّدًا أن بعض المصادر المحلية تذكر أن الهجمات كانت تقترب من الحدود الأردنية وربما تستهدف منشآت حيوية في شمال المملكة.

