بعثه الزمالك تسافر لـ الكونغو يوم 12 مارس
حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات

هاجر ابراهيم

قال جمال الوصيف، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من الرياض، إن وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانًا أدانت فيه استمرار الضربات الإيرانية على منطقة الخليج وتركيا.

وأضاف الوصيف، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آخر هذه الضربات استهدفت منطقة شرق مدينة الجوف الواقعة في الشمال الغربي من المملكة، قرب الحدود الأردنية.

وأوضح أن القوات السعودية اعترضت 3 مسيرات قبل دخولها المدينة، كما تم اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والمسيرات التي كانت متجهة نحو مدينة الجوف، التي تضم قاعدة الأمير سلطان العسكرية، قبل وصولها إلى أهدافها.

وعن وجود أهداف عسكرية محددة في الجوف، أشار الوصيف إلى أنه حتى الآن لم تتوفر معلومات دقيقة حول المنشآت المستهدفة، مؤكّدًا أن بعض المصادر المحلية تذكر أن الهجمات كانت تقترب من الحدود الأردنية وربما تستهدف منشآت حيوية في شمال المملكة.
 

الخارجية السعودية الخليج إيران

