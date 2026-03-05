قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية يستقبل المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الإيفاد”

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ٥ مارس، نوفل تلاحيق المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد".

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التقدير للشراكة القائمة بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في دعم جهود التنمية الريفية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، مثمناً دعم الإيفاد للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". كما اكد الوزير عن التطلع إلى مواصلة تعزيز اطر التعاون القائمة، فضلا عن ضرورة العمل مع القطاع الخاص بما يسهم في رفع كفائة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجها من المحاصيل ذات الطابع الحيوي، خاصة في ضوء الأهمية المتزايدة لقضية الأمن الغذائي نتيجة التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

وأعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير كذلك لجهود الصندوق في دعم الدول النامية، خاصة الدول التي تواجه نزاعات وأزمات، مؤكداً ضرورة ألا تؤثر التطورات الإقليمية على استقرار سلاسل الإمداد الغذائية أو على استمرارية النظم والتعاقدات الزراعية القائمة. كما أشاد وزير الخارجية باستراتيجية الصندوق التي تولي اهتماماً خاصاً بإدارة الموارد المائية باعتبارها عنصراً محورياً في تعزيز الإنتاجية الزراعية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الصندوق والدول الأفريقية، باعتبارها من أكثر مناطق العالم تأثراً بتداعيات تغير المناخ، وبما يستلزم تبني مقاربات تنموية شاملة لمواجهة تلك التحديات.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي والمؤسسات التمويلية الدولية، بما يجعلها أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات العالمية الراهنة ويعكس أولويات واحتياجات الدول النامية من الموارد المالية لمساعدة الدول النامية، خاصة الأفريقية.  وأكد ضرورة تعزيز دور هذه المؤسسات في مواجهة الأزمات المتعاقبة، ومعالجة إشكالية تنامي الديون، وتطوير أطر تمويل مبتكرة تسهم في خفض تكلفة الاقتراض على الدول النامية، خاصة في القارة الأفريقية.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى تدشين مصر آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي  لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي، معرباً عن التطلع لتعظيم الاستفادة من الآلية بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

ومن جانبه، أعرب المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الخارجية لعمل المكتب الإقليمي، مشيرا إلى أنه يعد من أكبر المكاتب الإقليمية للصندوق. كما أشاد بمساهمة مصر في موارد الصندوق، مؤكدا تطلعه إلى مواصلة تعزيز أطر التعاون بين مصر والإيفاد، وبما يدعم أولويات التنمية في مصر ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

