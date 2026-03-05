قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي هاتفياً سبل خفض التصعيد في المنطقة

فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وهاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، اليوم الخميس ٥ مارس، حيث بحث الوزيران التطورات الإقليمية فى ظل التصعيد العسكري وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مستجدات المشهد الإقليمي في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث أكد الوزيران الأهمية القصوى لخفض التصعيد وتغليب مسار الدبلوماسية والحلول السياسية، محذرين من التداعيات الكارثية لاستمرار دائرة العنف وانعكاساتها المدمرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وفي هذا السياق، أعرب الوزير عبد العاطي عن رفض مصر الكامل واستنكارها لأي محاولات لاستهداف الجمهورية التركية أو المساس بسيادتها، مشدداً على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحتمية التزام جميع الأطراف بضبط النفس لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى الفوضى الشاملة.

هذا، وأكد وزير الخارجية في السياق ذاته الأهمية البالغة التي توليها مصر لأمن المضايق البحرية الاستراتيجية باعتبارها شرايين حيوية للتجارة وإمدادات الطاقة العالمية، محذرا من أن أية محاولات لعرقلة حركة الملاحة ستسفر عن اضطرابات واسعة النطاق في الأسواق العالمية وتداعيات خطيرة على الاقتصاد الدولي.

