الرئيس الأذربيجاني: إيران ارتكبت عملاً إرهابياً ضد أراضينا.. والرد سيكون مماثلاً

أ ش أ

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الخميس، أن إيران ارتكبت اليوم عملاً إرهابياً ضد أراضي الدولة الأذربيجانية وسيادتها، باستهدافها أراضي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي بالطائرات المسيرة.

وقال علييف - خلال اجتماع مجلس الأمن الأذربيجاني، وفقا لوكالة الأنباء الأذربيجانية (أذرتاج)- إن دولة أذربيجان تدين بشدة هذا العمل الإرهابي القذر وتطالب بمحاسبة مرتكبيه فوراً.

كما يجب على المسئولين الإيرانيين تقديم إيضاحات واعتذار رسمي للجانب الأذربيجاني وتقديم الجناة للعدالة الجنائية.

وأضاف أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تمارس فيها دولة إيران أعمالاً إرهابية ضد أذربيجان والأذربيجانيين، مذكرا بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له السفارة الأذربيجانية في طهران منذ فترة.

وشدد "علييف" على أن الرد سيكون مماثلاً فلن يقبل الأذربيجانيون بهذا العدوان غير المبرر، وقد أصدر التعليمات للقوات المسلحة لإعداد وتنفيذ إجراءات الرد.

كما استُدعي السفير الإيراني لوزارة الخارجية الأذربيجانية لتسليمه مذكرة احتجاج وصدرت الأوامر برفع حالة التأهب على الحدود.

وأضاف أن القوات المسلحة وحرس الحدود والقوات الخاصة الأذربيجانية وُضعت في حالة استنفار قصوى وهي جاهزة لأي عملية.