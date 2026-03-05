أذربيجان تطالب إيران بالاعتذار بعد استهدافها بنية تحتية مدنية ومدرسة ثانوية

أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الإيرانية وجّهت أربع طائرات مسيّرة نحو منطقة نخجوان في أذربيجان لشنّ هجمات.

وأضافت وزارة الدفاع أن الجيش الأذربيجاني تمكن من تحييد إحداها، بينما استهدفت الطائرات الأخرى بنى تحتية مدنية، من بينها مبنى مدرسة ثانوية خلال ساعات الدوام ولحسن الحظ، لم تصل الطائرة المسيّرة التي كانت تستهدف المدرسة إلى هدفها، وانفجرت بعد تحطمها بالقرب منها.

وصرحت الوزارة قائلة: "بناءً على ما سبق، نتوقع من القوات المسلحة الإيرانية وضع حدٍّ للإنكار المتكرر، وتقديم اعتذار رسمي عن الحادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنه من قبل السلطات الإيرانية المختصة".