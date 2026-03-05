قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أذربيجان تطالب إيران بالاعتذار بعد استهدافها بنية تحتية مدنية ومدرسة ثانوية

أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المسلحة الإيرانية وجّهت أربع طائرات مسيّرة نحو منطقة نخجوان في أذربيجان لشنّ هجمات. 

وأضافت وزارة الدفاع أن الجيش الأذربيجاني تمكن من تحييد إحداها، بينما استهدفت الطائرات الأخرى بنى تحتية مدنية، من بينها مبنى مدرسة ثانوية خلال ساعات الدوام ولحسن الحظ، لم تصل الطائرة المسيّرة التي كانت تستهدف المدرسة إلى هدفها، وانفجرت بعد تحطمها بالقرب منها.

وصرحت الوزارة قائلة: "بناءً على ما سبق، نتوقع من القوات المسلحة الإيرانية وضع حدٍّ للإنكار المتكرر، وتقديم اعتذار رسمي عن الحادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنه من قبل السلطات الإيرانية المختصة".

