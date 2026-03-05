قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين

المسجد النبوي
المسجد النبوي
محمد شحتة

يحرص المصلون في الحرمين الشريفين على أداء صلاة العشاء و التراويح، ويقدم لكم “صدى البلد” بثاً مباشراً، لـ شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين.

ويقبل المصلون على المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة لاغتنام الثواب صلاة العشاء و التراويح وسط أجواء إيمانية في شهر رمضان 2026.. وإليكم البث المباشر.

عدد ركعات صلاة التراويح

واتفق جمهور العلماء والمذاهب الفقهية الأربعة، على أن عدد ركعات صلاة التراويح عشرون ركعة دون الوتر، وتكون ثلاثًا وعشرين ركعة مع الوتر، وهذا هو المعتمد عند جمهور الفقهاء عبر العصور.

صلاة التراويح ليست بفرض، والدين يسر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة فقد أتى بالكمال وعمل عملًا يُثَاب عليه وله أجر وافر، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلَّى ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورًا أيضًا، غير أنَّه لم يرقَ إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركًا فرضًا من الفرائض.

ويستحب الجلوس بين صلاة كلِّ أربعِ ركعاتٍ بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، ولم يُؤثَر عن السلف شيءٌ معين يلزم ذكره في حالة الانتظار، وأهل كل بلد مُخَيَّرون وقت جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون في صمت وسكون.

الحرمين الشريفين المسجد النبوي المسجد الحرام العشاء التراويح شهر رمضان

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

