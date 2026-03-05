قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
أخبار البلد

"ضباب" يحجب الرؤية صباح الجمعة.. الشبورة المائية "تغزو" الطرق بين المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود، غدا الجمعة، طقس بارد فى الصباح الباكر دافئ نهارا على اغلب الانحاء بارد ليلا .

وتكون شبورة مائية صباحا على قد تكون كثيفة احيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى .

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

May be an image of text

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى مترونصف الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

- أما حالة البحرالاحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين الا ربع الى مترين وربع الرياح السطحية شمالية غربية .

- وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف الرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 11

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 10

بلطيم 20 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 23 13

نخل 19 04

كاترين 12 02

الطور 22 12

طابا 20 11

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 14

الاسكندرية 20 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 20 11

سيوة 21 07

رأس غارب 24 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 26 14

شلاتين 28 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 16

مرسى حميرة 23 17

أبــــــرق 27 16

جبل علبة 25 15

رأس حدربة 23 18

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 24 09

أسيوط 24 08

سوهاج 25 09

قنا 27 10

الأقصر 28 11

أسوان 29 13

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 28 12

الأرصاد طقس بارد شبورة مائية الضباب نشاط رياح

