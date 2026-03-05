"ضباب" يحجب الرؤية صباح الجمعة.. الشبورة المائية "تغزو" الطرق بين المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود، غدا الجمعة، طقس بارد فى الصباح الباكر دافئ نهارا على اغلب الانحاء بارد ليلا .

وتكون شبورة مائية صباحا على قد تكون كثيفة احيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى .

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى مترونصف الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

- أما حالة البحرالاحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين الا ربع الى مترين وربع الرياح السطحية شمالية غربية .

- وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف الرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الادارية 21 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 11

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 21 10

بلطيم 20 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 23 13

نخل 19 04

كاترين 12 02

الطور 22 12

طابا 20 11

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 14

الاسكندرية 20 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 20 11

سيوة 21 07

رأس غارب 24 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 26 14

شلاتين 28 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 16

مرسى حميرة 23 17

أبــــــرق 27 16

جبل علبة 25 15

رأس حدربة 23 18

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 24 09

أسيوط 24 08

سوهاج 25 09

قنا 27 10

الأقصر 28 11

أسوان 29 13

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 28 12