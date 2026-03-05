واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا

ذكرت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية أن الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا عالميا لكنه قد يمنحها مكاسب من الحرب.

وقالت الصحيفة –في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- إن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي شكّل ضربة جديدة لشبكة حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المناهضين للغرب، وكشف تراجع نفوذ موسكو على الساحة الدولية من الشرق الأوسط إلى مناطق أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا شاهدت خلال نحو 15 شهرا سقوط ثلاثة قادة كانوا يُعدّون من شركائها، في سوريا وفنزويلا وإيران، وهو ما أظهر محدودية قدرة موسكو على مواجهة النفوذ العالمي للرئيس الأمريكي.

ورغم القلق في موسكو من هذا التراجع، أوضحت الصحيفة أن الكرملين يرى أيضا احتمالا لتحقيق بعض المكاسب، إذ أن انخراط الولايات المتحدة في صراع طويل في الشرق الأوسط قد يقلل تركيز واشنطن على الحرب في أوكرانيا، التي تعد أولوية قصوى لروسيا.

وأضافت الصحيفة أن استمرار الحرب قد يؤدي أيضا إلى تحويل بعض أنظمة الأسلحة، خصوصا أنظمة الدفاع الجوي، نحو الشرق الأوسط بدلا من أوكرانيا، في حين أدى التصعيد العسكري والضربات المتبادلة في المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما قد يمنح الاقتصاد الروسي دعما إضافيا في ظل الضغوط التي يفرضها تمويل الحرب.

كما لفتت الصحيفة إلى أن الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس، استنزفت موارد روسيا وقلصت قدرتها على دعم حلفائها، رغم تعميق علاقاتها مع إيران خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن زودت طهران موسكو بتكنولوجيا الطائرات المسيّرة المستخدمة في الحرب ضد أوكرانيا.