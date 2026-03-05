قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا

ترامب وبوتن
ترامب وبوتن
أ ش أ

ذكرت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية أن الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا عالميا لكنه قد يمنحها مكاسب من الحرب.

وقالت الصحيفة –في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- إن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي شكّل ضربة جديدة لشبكة حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المناهضين للغرب، وكشف تراجع نفوذ موسكو على الساحة الدولية من الشرق الأوسط إلى مناطق أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا شاهدت خلال نحو 15 شهرا سقوط ثلاثة قادة كانوا يُعدّون من شركائها، في سوريا وفنزويلا وإيران، وهو ما أظهر محدودية قدرة موسكو على مواجهة النفوذ العالمي للرئيس الأمريكي.

ورغم القلق في موسكو من هذا التراجع، أوضحت الصحيفة أن الكرملين يرى أيضا احتمالا لتحقيق بعض المكاسب، إذ أن انخراط الولايات المتحدة في صراع طويل في الشرق الأوسط قد يقلل تركيز واشنطن على الحرب في أوكرانيا، التي تعد أولوية قصوى لروسيا.

وأضافت الصحيفة أن استمرار الحرب قد يؤدي أيضا إلى تحويل بعض أنظمة الأسلحة، خصوصا أنظمة الدفاع الجوي، نحو الشرق الأوسط بدلا من أوكرانيا، في حين أدى التصعيد العسكري والضربات المتبادلة في المنطقة إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما قد يمنح الاقتصاد الروسي دعما إضافيا في ظل الضغوط التي يفرضها تمويل الحرب.

كما لفتت الصحيفة إلى أن الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس، استنزفت موارد روسيا وقلصت قدرتها على دعم حلفائها، رغم تعميق علاقاتها مع إيران خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن زودت طهران موسكو بتكنولوجيا الطائرات المسيّرة المستخدمة في الحرب ضد أوكرانيا.

اشنطن بوست لهجوم الأمريكي الإسرائيلي إيران يمنحها مكاسب الحرب

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

