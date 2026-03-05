السيطرة على حريق مخزن مواد غذائية بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن للمواد الغذائية بمدينة إيتاي البارود، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق في مخزن للمواد الغذائية بمركز إيتاي البارود، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق نشب في مخزن مكون من طابق واحد يقع بجوار المسجد القديم بالمدينة، وقد دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة.

وأكدت التقارير الميدانية للمتابعة عدم وجود أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث، فيما تجري الآن أعمال التبريد للموقع وتحرير المحضر اللازم للوقوف على أسباب الحريق.