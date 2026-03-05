مصطفى بكري: العالم يشهد إعادة تشكيل للنظام الدولي والشرق الأوسط في قلب الصراعات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أننا نعيش لحظة يعاد فيها رسم الخرائط والحدود، وتشكيل للنظام الدولي من جديد، مشيرا إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية تم تشكيل نظام وكان به مؤسسات دولية وتحالفات.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن قواعد القانون الدولي تراجعت، وأصبح مفهوم الأمن والاستقرار غير موجود، مؤكدا أن وزير الخارجية الأمريكي أكد أن العالم يتغير بسرعة كبيرة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المنطقة العربية ليست بعيدة عن المشهد ولكنها في قلبه، مؤكدا أن الشرق الأوسط أصبح على سطح صفيح ساخن، وأصبح هناك صراعات مفتوحة، وقوة إقليمية تتحرك، لذا فإعادة رسم خراط الشرق الأوسط هو الهدف الأساسي من الحرب.