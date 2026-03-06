بعد هدفه بمرمى المقاولون .. أرقام إمام عاشور في آخر 10 مباريات للأهلي

كشف الإعلامي امير هشام ارقام امام عاشور مع الاهلي خلال آخر 10 مباريات.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ بعد هدفه في شباك المقاولون العرب ⚽إمام عاشور وصل لــ 6 مساهمات تهديفية في 10 مباريات هذا الموسم مع الأهلي

2 هدف

٤ تمريرات حاسمة

و سجّل إمام هدفه رقم 32 بقميص الأهلي خلال 96 مباراة

ونجح لاعب خط وسط الأهلي في صناعة الهدف الأول الذي سجله محمود حسن تريزيجيه، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني لفريقه خلال أحداث الشوط الثاني.

موقف الأهلي في جدول الدوري

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، متساويًا في عدد النقاط مع الزمالك المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني، ما يزيد من حدة المنافسة على صدارة البطولة خلال الجولات المقبلة.