وزير الدفاع الأمريكي: كمية النيران الموجهة إلى إيران ستزداد بشكل كبير خلال الأيام القادمة
مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية
طقس الجمعة.. استقرار جوي و"ضباب" يحجب الرؤية صباحاً على هذه المناطق
49.99 جنيه .. أقل سعر دولار في البنوك اليوم 6-3-2026
قرار جديد من فيفا بشأن تصفيات كأس العالم بعد التهديدات.. ماذا حدث؟
انفجارات تهز تل أبيب واندلاع حرائق قرب مطار بن جوريون
موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 رمضان.. وقت السحور والإفطار
إصابة 5 أشخاص في تصادم عدد من الدراجات النارية بالبحيرة
محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس
تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي الدوري بعد هدفه للأهلي في مرمى المقاولون العرب
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 6 مارس 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
توك شو

الرئيس السيسي: إعداد 15 ألف معلم سنويًا لتطوير التعليم وبناء كوادر تقود مستقبل مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمود محسن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بناء الدولة الحديثة يتطلب العمل بهدوء وتفاهم، مع التركيز على تطوير منظومة التعليم وتأهيل الكوادر البشرية، خاصة المعلمين والشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن.

وأوضح الرئيس السيسي، خلاال كلمته التي القاها بحفل افطار الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الدولة تعمل على إعداد برامج متكاملة لمعالجة التحديات المختلفة، مشيراً إلى أن تطوير المؤسسات يحتاج إلى وقت وجهد وأفكار مدروسة، مؤكداً أن الحل الحقيقي لأي مشكلات لا يكمن فقط في التوجيه أو المحاسبة، بل في إعداد أجيال جديدة تمتلك الكفاءة والمسؤولية والقدرة على إدارة القطاعات المختلفة.

وأضاف السيسي أن الدولة تستهدف إعداد جيل جديد من المعلمين يتم اختياره وفق معايير دقيقة، موضحاً أن هناك خطة لتأهيل ما بين 10 إلى 15 ألف معلم سنوياً، من خلال برامج تدريبية مكثفة قد تمتد لستة أشهر أو عام كامل، قبل التحاقهم بالمدارس، وذلك لضمان الارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

وأشار الرئيس إلى أن عملية الاختيار تتم دون أي شكل من أشكال المحاباة، مؤكداً أن المعايير المعتمدة تقوم على الكفاءة والجدارة فقط، معرباً عن تقديره للدور الذي يقوم به الدارسون في الأكاديمية العسكرية في دعم جهود بناء الإنسان المصري والمساهمة في إعداد كوادر قادرة على قيادة الوطن في المستقبل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة التعليم الكوادر البشرية الوطن

