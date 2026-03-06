إعلامي يوجه رسالة قوية لـ لاعبي الأهلي.. خلي شعاركم بالدم بالروح الدوري مش هيروح

حقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب الإعلامي محمد سعيد عبر حسابه علي فيسبوك "نتيجة ومكسب مهم للأهلي في لحظات حاسمة في الدوري، خلي شعارك في المرحلة المقبلة .. بالدم بالروح الدوري مش هيروح، روح الاهلي واصراره علي الفوز في الأسابيع الفاصلة بالدوري كانت دائماً تقلق المنافسين، ومرحلة حسم الدوري عايزة شغل كبير لدعم الفريق للفوز بالدوري"

سجل ثلاثية الأهلي: محمود تريزيجيه في الدقيقة 35، إمام عاشور في الدقيقة 71، حسين الشحات في الدقيقة 90+5، بينما أحرز محمد سالم هدف المقاولون في الدقيقة 85.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.