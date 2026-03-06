قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفارة الكويت ببيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
مسؤول إيراني: إطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع ومعاملتهم كعملاء لإسرائيل
هجوم على قاعدة وفندق يقطنهما جنود أمريكان في البحرين
الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة
بعد إشادته بالأهلي.. رسالة شكر من أحمد موسى لـ ترامب
غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية في بيروت
يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
بسبب الحرب على إيران.. البنتاجون يطلب من الكونجرس تسريع إنتاج الصواريخ
تقارير: إيران تدمر بطارية ثاد الأمريكية المتطورة في الأردن
ميسي وإنتر ميامي يهديان ترامب كرة موقعة وقميصًا برقم 47
الداخلية البحرينية: أضرار مادية في فندقين ومبنى سكني جراء الهجمات الإيرانية
رياضة

ميسي وإنتر ميامي يهديان ترامب كرة موقعة وقميصًا برقم 47

ميسي
ميسي
رباب الهواري

شهد البيت الأبيض لحظة احتفالية مميزة، عندما أهدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريق إنتر ميامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرة موقعة وقميص الفريق برقم 47، في إشارة إلى كونه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وخلال المصافحة والاحتفال، أعرب ترامب عن تقديره الكبير للإنجازات التي حققها الفريق في الموسم الماضي، مؤكدًا أن هذا التتويج يعد علامة تاريخية في الدوري الأمريكي لكرة القدم. وقال ترامب: “نحن فخورون بما قدمه الفريق وبهذه الإنجازات التاريخية في الدوري الأمريكي لكرة القدم.”

وأضاف الرئيس الأمريكي أن ميسي يمثل حالة استثنائية في كرة القدم، موضحًا أن قدرته على التعامل مع الضغط وتحقيق الانتصارات جعلته يتفوق على العديد من النجوم العالميين. وذكر ترامب أن ميسي وفريقه أظهروا أداءً متميزًا في مواجهة فرق قوية، بما في ذلك الفرق المشاركة في كأس العالم.

وخلال الاحتفالية، أشاد ترامب بميسي على مستوياته القياسية، مشيرًا إلى أن اللاعب حقق 47 بطولة سجل خلالها 29 هدفًا، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين على التوالي لأول مرة في تاريخ MLS.

كما أشار ترامب إلى أن الفريق استحق هذا التكريم بسبب الروح القتالية والعمل الجماعي الذي أظهره طوال الموسم، مؤكداً أن مثل هذه الإنجازات تعزز من مكانة الدوري الأمريكي على المستوى العالمي.

واختتم الاحتفال بتبادل التحية والتقاط الصور التذكارية، لتكون لحظة رمزية تجمع بين السياسة والرياضة، وتعكس تقدير الولايات المتحدة للنجاحات الرياضية الكبرى.

