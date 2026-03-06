قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول إيراني: إطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع ومعاملتهم كعملاء لإسرائيل

فرناس حفظي

صرح مسؤول إيراني، بأنه تم إصدار أمر بإطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع وسيتم معاملتهم كعملاء لإسرائيل إذا خرجوا للشوارع مجددا.

وفي وقت سابق، شهدت طهران وعدد من المدن الإيرانية، مسيرات وتظاهرات رافضة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد البلاد والمستمر منذ السبت الماضي.

ودعم المتظاهرون الإيرانيون خيار المقاومة في وجه العدوان الأمريكي الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب ضد إيران، حيث كشفت تقارير أن أول 100 ساعة من الحرب مع إيران كلّفت الولايات المتحدة 3.7 مليار دولار، أي ما يزيد عن 890 مليون دولار يوميًا، وفقًا لتحليل أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ونُشر يوم الخميس.

وتمثل التكاليف التشغيلية المدرجة بالفعل في ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أقل من 200 مليون دولار من إجمالي هذه التقديرات، وبالتالي، فإن المبلغ المتبقي من التكلفة، وقدره 3.54 مليار دولار، "سيتطلب على الأرجح تمويلًا إضافيًا من وزارة الدفاع، إما من خلال اعتماد مخصصات تكميلية أو مشروع قانون تسوية آخر"، بحسب محللي المركز.

