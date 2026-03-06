تكثيف الرقابة.. جولات ميدانية ولقاءات مكثفة لمحافظ بورسعيد خلال الأسبوع

شهدت محافظة بورسعيد، بقيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أسبوعًا حافلًا بالجولات الميدانية واللقاءات التنفيذية، خلال الفترة من السبت 28 فبراير وحتى الخميس 5 مارس 2026، في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الانضباط بالشارع البورسعيدي، ودعم المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة

السبت 28 فبراير

وجه المحافظ بوضع مخطط جمالي لتطوير محيط مكتبة مصر العامة، وتحسين النظافة وتنسيق المسطحات الخضراء، كما تابع رفع 6700 م² من تراكمات الرتش بمحيط قصر الثقافة، ووجه برفع المخلفات فورًا من منطقة أرض السيد متولي بحي الضواحي

كما تفقد محافظ بورسعيد أرض المطحن بحي الضواحي لحصر المساحات غير المستغلة واستغلالها تنمويًا، وتابع انتظام توريد الأقماح، إلى جانب متابعة رفع الرتش بمناطق الكويت وناصر بحي العرب.

وشملت الجولة دعم قطاع الشباب بتفقد مركز التنمية الشبابية بحي الزهور، والتأكيد على سرعة الانتهاء من حمام السباحة وصالة المنازلات، فضلاً عن لقاءات نيابية ونقابية لبحث احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون المجتمعي



الأحد 1 مارس

استقبل المحافظ عددًا من القيادات التنفيذية لبحث ملفات الآثار، والصحة النفسية، ومشروعات جهاز تعمير سيناء، كما عقد اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا لمراجعة تراخيص المحال والتصالح والمتغيرات المكانية وحملات الإشغالات

وتفقد أعمال رفع الرتش بمنطقة عثمان بن عفان و اعمال (تنفيذ 80% بشبكات الانحدار)، كما تفقد المدينة الرياضية، و اعمال تطوير شاليهات المعمورة، والتقى مستثمري القطاع السياحي لبحث مشروعات جديدة

الاثنين 2 مارس

شهد متابعة تطوير 6 مدارس بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، و تسلمت المحافظة 2000 كيلو لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، واستقبل المحافظ 14 مواطنًا لحل شكاواهم ومطالبهم فورًا

كما تابع محافظ بورسعيد تنمية خدمات مدينة "سلام مصر"، وسلم أجهزة كهربائية لـ10 عرائس، وتفقد مشروع ستاد النادي المصري، موجها بتسريع وتيرة العمل في المشروع، كما تابع سيادته سير العمل في تنفيذ مشروع 66 عمارة ببورفؤاد، وشارك المحافظ في إفطار رمضاني بدار تحسين الصحة، إلى جانب لقاءات نيابية ومصرفية ورقابية

الثلاثاء 3 مارس

قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بأعمال رفع 550 طن رتش في يوم واحد، وشارك المحافظ عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع موسع بشأن التقنين والموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

كما تفقد المحافظ مشروع أبراج "بالميرا" و تابع تطوير المنطقة المحيطة بمساكن المنطقة الرابعة بحي المناخ، وبحث استغلال أرض 16 ألف م² بالضواحي، ووجه بإنشاء مستشفى بيطري بالقابوطي الجديد، وتفقد فنار بورسعيد تمهيدًا لتطويره

الأربعاء 4 مارس

استقبل المحافظ رئيس فرع هيئة الدواء لبحث تكثيف الرقابة على الصيدليات، وعقد اجتماعًا مع رؤساء الأحياء وبورفؤاد و نوابهم الجدد مؤكدًا معايير التقييم قائمة على التواجد الميداني وسرعة حل الشكاوى



كما تابع المحافظ انتظام حملات النظافة ورفع الرتش على مدار الأسبوع ، وبحث استقرار منظومة الأمن الغذائي مع شركة مطاحن شرق الدلتا، واستعرض مقترح تنفيذ الكوبري العائم الجديد، وتفقد محطة تحلية المياه (تنفيذ 60%)، ومشروع تطوير 168 عمارة ومقترح تنفيذ سوق عمر بن عبد العزيز بحي الزهور

الخميس 5 مارس

واصل الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ جولاته الميدانية بحي الضواحي لمتابعة رفع الرتش وتطهير الصرف الصحي بمساكن المطحن، كما تفقد مطحن بورسعيد للاطمئنان على انتظام العمل.

وفي السياق ذاته، عقد محافظ بورسعيد لقاءً موسعًا مع المواطنين للاستماع المباشر إلى مطالبهم والعمل على حلها فورًا بالتنسيق مع الجهات التنفيذية فضلا عن متابعة المرحلة الثالثة من الموجة 28 من إزالة التعديات على أراضي الدولة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات بكافة الأحياء، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية.

وأشار المحافظ إلى أن الاستماع المباشر للمواطنين وسرعة الاستجابة لشكاواهم يمثلان أولوية قصوى، إلى جانب تكثيف الجهود في ملفات النظافة، وإزالة الإشغالات، وتطوير البنية التحتية، ودعم قطاعات التعليم والشباب والصحة والاستثمار.

وشدد محافظ بورسعيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من العمل والانضباط وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن يوميًا، مؤكدًا استمرار دعم المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية بما يعزز مكانة بورسعيد كمدينة رائدة تنمويًا وخدميًا.