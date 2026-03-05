قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
محافظات

محافظ بورسعيد: إجراءات رادعة ضد المقصرين والمخالفين وتكثيف الجهود لإزالة 1070 تعديا

المحافظ: ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية
المحافظ: ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية
محمد الغزاوى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لاستعراض مقترح خطة العمل لإزالات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 7 مارس وحتى 27 مارس 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، و عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد، والمهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة، وسمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندس أيمن شنودة مدير إدارة حماية أملاك الدولة، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب إلى جانب ممثلي جهاز الإنقاذ والطوارئ والجهات التنفيذية المختصة والمعنية بالمحافظة

وشدد محافظ بورسعيد على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، مع تكثيف الجهود لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة للحالات المستهدفة والتي تبلغ 1070 حالة تعدٍ بنطاق المحافظة

 ملفات التقنين والتصالح

وأكد المحافظ تقديم كامل الدعم بما يضمن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وتحقيق المستهدف خلال الفترة المحددة، مع التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية

واستعرض الاجتماع خطة العمل المقترحة لتنفيذ الإزالات والتي تتضمن تشكيل 4 فرق عمل ميدانية للتعامل مع الحالات المستهدفة، بحيث يتم تنفيذ 60 حالة إزالة يوميًا بإجمالي 357 حالة أسبوعيًا، لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز خلال المرحلة الثالثة من الموجة

وأكد  المحافظ أن ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء ومنظومة المتغيرات المكانية وإزالة التعديات تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، لما لها من دور رئيسي في الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم العمران

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الجهود تأتي في إطار رفع معدلات الإنجاز في الملفات الحيوية والحفاظ على أراضي الدولة وتحقيق الصالح العام، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتقصير أو التهاون في هذه الملفات الحيوية

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التعديات على املاك الدولة

رئيس مدينتة سيوة خلال الجولة

لمتابعة جاهزيتها .. رئيس مدينة سيوة يتفقد محطة توليد الكهرباء بالواحة

حملات مكثفة بالأحياء لإعادة الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد يشدد على التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء وبورفؤاد ونوابهم

مديريات بورسعيد تواصل جهودها الخدمية والرقابية ودعم الأسر الأولى بالرعاية

مديريات بورسعيد تواصل جهودها الخدمية والرقابية ودعم الأسر الأولى بالرعاية

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

