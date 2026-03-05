صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

كشف الناقد الرياضي أحمد درويش أن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد النادي الأبيض، بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.

وكتب درويش عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير: فيفا يغرم الزمالك 160 ألف دولار لصالح يانيك فيريرا".

كان نادي الزمالك أعلن رحيل يانيك فيريرا، عن تدريب الفريق في أول نوفمبر الماضي، بسبب سوء النتائج.

وحصل يانيك فيريرا على حكم من غرفة فض المنازعات، بالحصول على 450 ألف دولار للمدرب وجهازه المعاون، كراتب 8 أشهر مع النادي بصورة رسمية خلال الفترة الأخيرة.

وعلي جانب اخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.