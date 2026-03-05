بعد هزيمة الزمالك.. بيراميدز يبحث عن استعادة الانتصارات أمام الحرس

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين بيراميدز وحرس الحدود مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في جدول الترتيب.

بيراميدز يبحث عن مواصلة المنافسة

يدخل بيراميدز المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة الضغط على صدارة جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 37 نقطة جمعها من 18 مباراة. ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في سباق المنافسة على اللقب، خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة.

ويعتمد الجهاز الفني لبيراميدز على حالة الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الجولات الماضية، إلى جانب امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على حسم المواجهات الصعبة خارج الديار.

حرس الحدود يتمسك بالأمل

في المقابل، يخوض حرس الحدود اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، في ظل موقفه الصعب بجدول الترتيب، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة من 19 مباراة. ويسعى الفريق السكندري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الهروب من مناطق الهبوط.

المباراة تمثل فرصة مهمة لحرس الحدود لاستعادة الثقة وتحسين موقعه في جدول المسابقة، خاصة مع اشتداد المنافسة في المراكز الأخيرة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة مساء اليوم الخميس على ملعب حرس الحدود بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ومن المقرر أن تُذاع المواجهة عبر قناة أون سبورت 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، سواء في صراع القمة أو معركة البقاء، ما يجعلها واحدة من أبرز مباريات الجولة