امتحانات الدبلومات الفنية 2026 | 10 قرارات رسمية حاسمة بشأنها
امتحانات الدبلومات الفنية 2026 | 10 قرارات رسمية حاسمة بشأنها

ياسمين بدوي

يتساءل جميع طلاب الدبلومات الفنية 2026 عن آخر أخبار وقرارات وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) بنظامي الثلاث والخمس سنوات .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد  آخر أخبار وقرارات وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) بنظامي الثلاث والخمس سنوات  :

  • يبدأ جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 من الأحد 31 مايو 2026 
  • جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 سيكون موحدا على مستوى الجمهورية 
  • لم يتم إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 رسميا حتى الآن وسيتم إعلانه قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم
  • وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستتولى إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بمجرد إعتماده من الوزير
  • سيتم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026. 
  •  امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تعقد في لجان مؤمنة بالمدارس
  • يتم تجهيز أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ووضعها من قبل اللجان الفنية بوزارة التربية والتعليم
  • تدخل أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بعد ذلك مرحلة الطباعة وسط تأمين مشدد ثم يتم إرسالها لمراكز توزيع الأسئلة بالمديريات قبل انطلاق الامتحانات بوقت كاف
  • سيتم اتخاذ إجراءات مشددة لضبط لجان السير والتصدى للغش داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026
  • أرقام جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2026 سوف يتم إعلانها قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم .

موانع الترشح للعمل في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026

ومن جانبها .. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موانع الترشح للعمل في لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بجميع القطاعات للعام الدراسي 2025 / 2026

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك موانع خاصة ، حيث يجب ألا يكون لدى المتقدم اي من الموانع التالية:

  •  أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام ادارة تعليمية حرصا على الصالح العام
     
  • أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) أو التوجيه الفني المشرف على تلك المدارس التابعة للجنة المرشح لها الا بعد انقضاء مدة 3 سنوات من بدء العمل بالتوجيه الفني 
     
  • أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة

وبشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة و رئيس أو وكيل لجنة ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط فيه ما يلي :

  •  الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة
     
  •  أن يكون المرشح للعمل رئيسا أو وكيلا من العاملين بالتربية والتعليم ويفضل العاملين بالتعليم الفني تجاري و فندقي و زراعي وصناعي ، وبالنسبة للمرشح من التعليم العام يراعى أن يكون قد تولى فترة لا تقل ععن عام كرئيس أو وكيل للجنة الادارة او النظام والمراقبة بالمرحلة الثانوية
     
  • أن يكون كل من رئيس اللجنة او وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الاولى أ او ما يعادلها من وظائف المعلمين ( معلم أول أ على الاقل)
     
  • الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين
     
  • خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة اشرافية داخل احدى لجان الادارة أو لجان النظام والمراقبة رئيس قيم او وكيل قسم ، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لاعطاء الفرصة لاختيار الافضل
     
  • أن يكون لديه الإلمام الكافي بمهارات وبرامج الحاسب الآلي 
     
  • أن يتمتع بمات شخصية قيادية ومشعود بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بأعباء العمل 
     
  • ألا يكون له اقارب من المتقدمين لآداء امتحانات الدبلومات الفنية بكاقة نوعياتها حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية
     
  • ألا يكون قد تعدى 5 سنوات في رئاسة لجنة الادارة او النظام والمراقبة ، وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة ، ويجوز لوكيل اللجنة الذي امضى 5 سنوات أو اقل وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة اذا ما انطبقت عليه الشروط
     
  • عدم توقيع اي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء
     
  • ألا يكون محالا للمعاش خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة ، أما بالنسبة لوكلاء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة فيجب ألا يكون المرشح محالا للمعاش قبل انتهاء كافة اعمال الدور الثاني في ذات العام الدراسي
     
  •  يتم الترشحيح للجان من داخل القطاعات التابعة لها هذه اللجان ويتم الترشيح من قبل الادارة المركزية لمدارس التعليم الفني من خارج القطاعات اذا تطلب الأمر ذلك
الدبلومات الفنية 2026 امتحانات الدبلومات الفنية 2026 امتحانات الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية

