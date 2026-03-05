امتحانات الدبلومات الفنية 2026 | 10 قرارات رسمية حاسمة بشأنها

يتساءل جميع طلاب الدبلومات الفنية 2026 عن آخر أخبار وقرارات وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) بنظامي الثلاث والخمس سنوات .
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد آخر أخبار وقرارات وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) بنظامي الثلاث والخمس سنوات :
- يبدأ جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 من الأحد 31 مايو 2026
- جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 سيكون موحدا على مستوى الجمهورية
- لم يتم إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 رسميا حتى الآن وسيتم إعلانه قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستتولى إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بمجرد إعتماده من الوزير
- سيتم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026.
- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تعقد في لجان مؤمنة بالمدارس
- يتم تجهيز أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ووضعها من قبل اللجان الفنية بوزارة التربية والتعليم
- تدخل أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بعد ذلك مرحلة الطباعة وسط تأمين مشدد ثم يتم إرسالها لمراكز توزيع الأسئلة بالمديريات قبل انطلاق الامتحانات بوقت كاف
- سيتم اتخاذ إجراءات مشددة لضبط لجان السير والتصدى للغش داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026
- أرقام جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2026 سوف يتم إعلانها قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم .
موانع الترشح للعمل في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026
ومن جانبها .. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موانع الترشح للعمل في لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بجميع القطاعات للعام الدراسي 2025 / 2026
حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك موانع خاصة ، حيث يجب ألا يكون لدى المتقدم اي من الموانع التالية:
- أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام ادارة تعليمية حرصا على الصالح العام
- أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) أو التوجيه الفني المشرف على تلك المدارس التابعة للجنة المرشح لها الا بعد انقضاء مدة 3 سنوات من بدء العمل بالتوجيه الفني
- أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة
وبشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة و رئيس أو وكيل لجنة ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط فيه ما يلي :
- الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة
- أن يكون المرشح للعمل رئيسا أو وكيلا من العاملين بالتربية والتعليم ويفضل العاملين بالتعليم الفني تجاري و فندقي و زراعي وصناعي ، وبالنسبة للمرشح من التعليم العام يراعى أن يكون قد تولى فترة لا تقل ععن عام كرئيس أو وكيل للجنة الادارة او النظام والمراقبة بالمرحلة الثانوية
- أن يكون كل من رئيس اللجنة او وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الاولى أ او ما يعادلها من وظائف المعلمين ( معلم أول أ على الاقل)
- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين
- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة اشرافية داخل احدى لجان الادارة أو لجان النظام والمراقبة رئيس قيم او وكيل قسم ، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لاعطاء الفرصة لاختيار الافضل
- أن يكون لديه الإلمام الكافي بمهارات وبرامج الحاسب الآلي
- أن يتمتع بمات شخصية قيادية ومشعود بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بأعباء العمل
- ألا يكون له اقارب من المتقدمين لآداء امتحانات الدبلومات الفنية بكاقة نوعياتها حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية
- ألا يكون قد تعدى 5 سنوات في رئاسة لجنة الادارة او النظام والمراقبة ، وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة ، ويجوز لوكيل اللجنة الذي امضى 5 سنوات أو اقل وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة اذا ما انطبقت عليه الشروط
- عدم توقيع اي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء
- ألا يكون محالا للمعاش خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة ، أما بالنسبة لوكلاء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة فيجب ألا يكون المرشح محالا للمعاش قبل انتهاء كافة اعمال الدور الثاني في ذات العام الدراسي
- يتم الترشحيح للجان من داخل القطاعات التابعة لها هذه اللجان ويتم الترشيح من قبل الادارة المركزية لمدارس التعليم الفني من خارج القطاعات اذا تطلب الأمر ذلك