امتحانات الدبلومات الفنية 2026 | 10 قرارات رسمية حاسمة بشأنها

يتساءل جميع طلاب الدبلومات الفنية 2026 عن آخر أخبار وقرارات وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) بنظامي الثلاث والخمس سنوات .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد آخر أخبار وقرارات وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) بنظامي الثلاث والخمس سنوات :

يبدأ جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 من الأحد 31 مايو 2026

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 سيكون موحدا على مستوى الجمهورية

لم يتم إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 رسميا حتى الآن وسيتم إعلانه قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستتولى إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بمجرد إعتماده من الوزير

سيتم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026.

امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تعقد في لجان مؤمنة بالمدارس

يتم تجهيز أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ووضعها من قبل اللجان الفنية بوزارة التربية والتعليم

تدخل أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بعد ذلك مرحلة الطباعة وسط تأمين مشدد ثم يتم إرسالها لمراكز توزيع الأسئلة بالمديريات قبل انطلاق الامتحانات بوقت كاف

سيتم اتخاذ إجراءات مشددة لضبط لجان السير والتصدى للغش داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026

أرقام جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2026 سوف يتم إعلانها قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم .

موانع الترشح للعمل في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026

ومن جانبها .. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موانع الترشح للعمل في لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بجميع القطاعات للعام الدراسي 2025 / 2026

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك موانع خاصة ، حيث يجب ألا يكون لدى المتقدم اي من الموانع التالية:

أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام ادارة تعليمية حرصا على الصالح العام



أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) أو التوجيه الفني المشرف على تلك المدارس التابعة للجنة المرشح لها الا بعد انقضاء مدة 3 سنوات من بدء العمل بالتوجيه الفني



أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة

وبشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة و رئيس أو وكيل لجنة ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط فيه ما يلي :