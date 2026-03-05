جيش الاحتلال يعلن استهداف مقر تابع للوحدة الجوية لحزب الله في بيروت

أعلن جيش الاحتلال استهداف مقر تابع للوحدة الجوية لحزب الله في بيروت، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ووردت أنباء عن وقوع إصابات في هجوم استهدف شقة في مخيم البدوي للاجئين بمدينة طرابلس، شمال لبنان.

وتشير التقارير إلى أن الهجوم كان محاولة اغتيال للقيادي البارز في حركة حماس، وسيم عطا الله، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المحاولة قد نجحت.

وفي الوقت نفسه، وردت أنباء في لبنان عن وقوع إصابات في هجوم شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية الكليلة في جنوب لبنان.

أفادت تقارير لبنانية، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم قرية ثولين ومجدل سالم في جنوب لبنان، كما شن هجوماً آخر في الضاحية الجنوبية لبيروت.



