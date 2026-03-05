صندوق النقد: استمرار الصراع بالشرق الأوسط سيكون له تأثير على أسعار الطاقة

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إنه إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة فسيكون له تأثير على أسعار الطاقة ومعنويات السوق والتضخم.

وأشارت جورجيفا - خلال كلمة ألقتها في فعالية بالعاصمة التايلاندية "بانكوك" اليوم /الخميس/ - إلى أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة تفرض متطلبات جديدة على صانعي السياسات الاقتصادية حول العالم. وفق وكالة رويترز للأنباء.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال - منذ اندلاع حرب إيران - إنه يتابع التطورات عن كثب في ظل مخاوف من انعكاسات أوسع على التجارة العالمية والنشاط الاقتصادي، بينما أشار مسئولون في الصندوق إلى أن تقييم التأثير الاقتصادي الكامل للحرب سيعتمد على مدى اتساع نطاق الصراع ومدته.