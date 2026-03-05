أحييك على أفكارك.. إلهام شاهين توجه رسالة لأشرف عبد الباقي

وجهت الفنانة إلهام شاهين، إشادة للفنان أشرف عبد الباقي، في أحدث ظهور جمعهم من خيمته الرمضانية.

وكتبت إلهام شاهين عبر فيسبوك: "أجمل سحور فى رمضان مع أشرف عبد الباقى فى خيمة نوستالجيا. أجمل الاستعراضات لشباب ممثلين ومطربين .. يعيدوا لنا مشاهد وأغانى من أجمل أفلامنا ..

وتابعت: “برافو أشرف الفكرة أكثر من رائعة وأجواء المكان مختلفة ومميزة أما الأكل من عند رستوران طنط ماحصلش مبروك أشروف .. أحييك على أفكارك الجديدة التى لا تشبه أحد وبرافو لكل الشباب الرائعين بالعرض .. وفرحت بالصحبة الجميلة لاصدقائي الغاليين .. بحبكم من كل قلبى .. وربنا يجمّعنا دايماً على فن جميل وأوقات حلوة”.