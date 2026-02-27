إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات إنستجرام، صورا جديدة خلال حضورها إحدى حفلات سحور رمضان.



إطلالة إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة رمضانية، حيث ظهرت مرتدية قفطان باللون الأسود المزين ببعض التطريزات ذات الألوان المتناسقة ونسقت معه بنطلون و توب باللون الأسود.

انتعلت إلهام شاهين حذاء عصري باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.



أما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.