في ضيافة بسام راضي.. السفارة المصرية بروما تنظم إفطارا رمضانيا

استضافت سفارة مصر في روما، برئاسة بسام راضي، حفل إفطار رمضاني جماعي مميز، جمع رموز الجالية المصرية في إيطاليا وأعضاء البعثات الفنية والأكاديمية، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي المصريين وأسر عديدة.

أجواء رمضانية مصرية

تخلل الإفطار أجواء احتفالية مصرية الطابع، سادت فيها المحبة والأخوة بين الحاضرين، حيث حرص الجميع على تبادل التحية والتواصل بين أفراد الجالية في جو من الود والترابط.

أكد السفير بسام راضي اعتزازه العميق بأعضاء الجالية المصرية، مشددًا على أهمية استمرار السفارة في تقديم الدعم للمواطنين المصريين في إيطاليا، والاستماع لمطالبهم، وتعزيز دورهم داخل المجتمع الإيطالي، مع الحفاظ على قنوات تواصل فعّالة تجمعهم في مناسبات كهذه بعيدًا عن وطنهم الغالي مصر.

حضور رسمي وجماهيري

شارك في الإفطار رئيس الجالية المصرية في روما عادل عامر، ورؤساء المكاتب الفنية والأكاديمية، بالإضافة إلى العميد محمد شاهين، وعدد من الشخصيات العامة وأسر الجالية، ما أعطى الحفل بعدًا اجتماعيًا وروحيًا مميزًا.

هذا الحدث يعكس استمرار الجالية المصرية في الحفاظ على روابطها الثقافية والاجتماعية، ويبرز الدور المحوري للسفارة في تعزيز الهوية المصرية ودعم المواطنين في الخارج.