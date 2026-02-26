قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكشف "وحش الأداء".. 5 ميزات تجعل Galaxy S26 Ultra ملك أندرويد الجديد

Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy S26 Ultra، الذي يعد أفخم هاتف تقليدي (غير قابل للطي) قدمته الشركة حتى الآن. 

يأتي هاتف Galaxy S26 Ultra بتصميم راق، مزود بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع قدرات تصوير متقدمة تنافس الكاميرات الاحترافية، فيما يلي أبرز 5 نقاط يجب معرفتها عن هاتف Galaxy S26 Ultra الجديد من سامسونج:

1. تصميم أكثر تطورا وأناقة:

اعتمدت سامسونج لغة تصميم موحدة عبر سلسلة S26 التي تضم Galaxy S26 و Galaxy S26 Plus و Galaxy S26 Ultra، يتميز التصميم بحواف ناعمة ومنحنية ومظهر انسيابي موحد، مع ألوان تشمل: البنفسجي الكوبالت، الأبيض، الأسود، والأزرق السماوي، إضافة إلى لونين حصريين عبر الإنترنت: الفضي الظلي والذهبي الوردي.

نسخة Ultra هي الوحيدة التي تأتي مزودة بقلم S Pen المدمج داخل الهيكل، كما تتميز بشاشة محمية بطبقة Corning Gorilla Armor 2 المضادة للانعكاس، ويعد الهاتف أنحف إصدار في فئة Galaxy S Ultra حتى الآن، ويزن 214 جراما فقط.

أما من ناحية الهيكل، فقد استبدلت سامسونج التيتانيوم بمادة جديدة تعرف باسم Armor Aluminium 2، والتي يتوقع أن توفر متانة أعلى.

أبرز تغيير تصميمي يظهر في الجهة الخلفية، حيث أعيد تصميم وحدة الكاميرات لتأتي بعدسات بارزة ضمن إطار مرتفع يمنح الهاتف مظهرا أكثر حداثة.

Galaxy S26 Ultra

2. شاشة تعزز الخصوصية:

يأتي هاتف Galaxy S26 Ultra، بشاشة OLED بقياس 6.9 بوصة بدقة +QHD تبلغ 1440 × 3120 بكسل، سطوع يصل إلى 2600 شمعة، ومعدل تحديث متغير بين 1-120 هرتز وهي مواصفات مماثلة للجيل السابق.

لكن الإضافة الأهم هي ميزة شاشة الخصوصية Privacy Display الجديدة، المعتمدة على تقنية Flex Magic Pixel من سامسونج، والتي تقلل زاوية الرؤية بحيث لا يتمكن الأشخاص بجانبك من رؤية محتوى الشاشة، يمكن التحكم بدرجة الخصوصية حسب الحاجة، وتعد هذه الميزة حصرية لإصدار Ultra ضمن السلسلة.

هاتف Galaxy S26 Ultra

3. أداء قوي وكاميرات محسنة:

يعمل هاتف Galaxy S26 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من شركة كوالكوم، بإصدار خاص “for Galaxy” محسن الأداء، ويعتبر من أقوى المعالجات في الهواتف الذكية حاليا، مع نظام تبريد بغرفة بخار للحفاظ على استقرار الأداء.

يضم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع دعم شحن سريع بقدرة 60 وات، أما الكاميرات فشهدت تحسينات مهمة، الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا تقريب بصري 5x بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب 3x بدقة 10 ميجابكسل بمستشعر جديد.

كما تم توسيع فتحات العدسة في الكاميرا الرئيسية وعدسة 5x، ما يسمح بدخول ضوء أكبر وتحسين جودة الصور.

هاتف Galaxy S26 Ultra

4. مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي:

إلى جانب ميزة الخصوصية، يضم الهاتف تحسينات ملحوظة مثل وضع Super Steady Video المطور لتثبيت الفيديو أفقيا باستخدام الجيروسكوب، ما يمنح لقطات أكثر ثباتا.

إلى جانب إزالة الضوضاء من مقاطع الفيديو للتركيز على الأصوات البشرية بوضوح أكبر، وميزة ذكاء اصطناعي أخري للرد على المكالمات من أرقام غير معروفة.

ويعد الذكاء الاصطناعي حاضر بقوة في تجربة الاستخدام لهاتف Galaxy S26 Ultra، سواء في تحسين الصور أو دعم الإنتاجية اليومية.

5. خيارات أقل سعرا ضمن السلسلة:

لم تكتفِ سامسونج بإطلاق إصدار Ultra، بل قدمت أيضا نسختين أخريين:

Samsung Galaxy S26 بشاشة 6.3 بوصة

Samsung Galaxy S26 Plus بشاشة 6.7 بوصة

ورغم أنهما لا يدعمان ميزة Privacy Display، فإنهما يشتركان في العديد من الخصائص الجديدة الموجودة في إصدار Ultra.

Samsung Galaxy S26 Ultra Galaxy S26 Ultra Galaxy S Ultra سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

ترشيحاتنا

كريب محشي كنافة

هنفطر ايه النهاردة؟.. أرز مبهر بالدجاج وكباب فراخ وكريب بالكنافة والشيكولاتة

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم تبرز جمالها بإطلالة كلاسيك.. شاهد

تنظيم النوم

إزاي تنظم نومك في رمضان.. استشاري يجيب

بالصور

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان
طرقً فعالة للسيطرة على الرغبة في الحلويات خلال رمضان

فيديو

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد