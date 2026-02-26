سامسونج تكشف "وحش الأداء".. 5 ميزات تجعل Galaxy S26 Ultra ملك أندرويد الجديد

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy S26 Ultra، الذي يعد أفخم هاتف تقليدي (غير قابل للطي) قدمته الشركة حتى الآن.

يأتي هاتف Galaxy S26 Ultra بتصميم راق، مزود بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع قدرات تصوير متقدمة تنافس الكاميرات الاحترافية، فيما يلي أبرز 5 نقاط يجب معرفتها عن هاتف Galaxy S26 Ultra الجديد من سامسونج:

1. تصميم أكثر تطورا وأناقة:

اعتمدت سامسونج لغة تصميم موحدة عبر سلسلة S26 التي تضم Galaxy S26 و Galaxy S26 Plus و Galaxy S26 Ultra، يتميز التصميم بحواف ناعمة ومنحنية ومظهر انسيابي موحد، مع ألوان تشمل: البنفسجي الكوبالت، الأبيض، الأسود، والأزرق السماوي، إضافة إلى لونين حصريين عبر الإنترنت: الفضي الظلي والذهبي الوردي.

نسخة Ultra هي الوحيدة التي تأتي مزودة بقلم S Pen المدمج داخل الهيكل، كما تتميز بشاشة محمية بطبقة Corning Gorilla Armor 2 المضادة للانعكاس، ويعد الهاتف أنحف إصدار في فئة Galaxy S Ultra حتى الآن، ويزن 214 جراما فقط.

أما من ناحية الهيكل، فقد استبدلت سامسونج التيتانيوم بمادة جديدة تعرف باسم Armor Aluminium 2، والتي يتوقع أن توفر متانة أعلى.

أبرز تغيير تصميمي يظهر في الجهة الخلفية، حيث أعيد تصميم وحدة الكاميرات لتأتي بعدسات بارزة ضمن إطار مرتفع يمنح الهاتف مظهرا أكثر حداثة.

Galaxy S26 Ultra

2. شاشة تعزز الخصوصية:

يأتي هاتف Galaxy S26 Ultra، بشاشة OLED بقياس 6.9 بوصة بدقة +QHD تبلغ 1440 × 3120 بكسل، سطوع يصل إلى 2600 شمعة، ومعدل تحديث متغير بين 1-120 هرتز وهي مواصفات مماثلة للجيل السابق.

لكن الإضافة الأهم هي ميزة شاشة الخصوصية Privacy Display الجديدة، المعتمدة على تقنية Flex Magic Pixel من سامسونج، والتي تقلل زاوية الرؤية بحيث لا يتمكن الأشخاص بجانبك من رؤية محتوى الشاشة، يمكن التحكم بدرجة الخصوصية حسب الحاجة، وتعد هذه الميزة حصرية لإصدار Ultra ضمن السلسلة.

هاتف Galaxy S26 Ultra

3. أداء قوي وكاميرات محسنة:

يعمل هاتف Galaxy S26 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من شركة كوالكوم، بإصدار خاص “for Galaxy” محسن الأداء، ويعتبر من أقوى المعالجات في الهواتف الذكية حاليا، مع نظام تبريد بغرفة بخار للحفاظ على استقرار الأداء.

يضم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع دعم شحن سريع بقدرة 60 وات، أما الكاميرات فشهدت تحسينات مهمة، الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا تقريب بصري 5x بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب 3x بدقة 10 ميجابكسل بمستشعر جديد.

كما تم توسيع فتحات العدسة في الكاميرا الرئيسية وعدسة 5x، ما يسمح بدخول ضوء أكبر وتحسين جودة الصور.

هاتف Galaxy S26 Ultra

4. مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي:

إلى جانب ميزة الخصوصية، يضم الهاتف تحسينات ملحوظة مثل وضع Super Steady Video المطور لتثبيت الفيديو أفقيا باستخدام الجيروسكوب، ما يمنح لقطات أكثر ثباتا.

إلى جانب إزالة الضوضاء من مقاطع الفيديو للتركيز على الأصوات البشرية بوضوح أكبر، وميزة ذكاء اصطناعي أخري للرد على المكالمات من أرقام غير معروفة.

ويعد الذكاء الاصطناعي حاضر بقوة في تجربة الاستخدام لهاتف Galaxy S26 Ultra، سواء في تحسين الصور أو دعم الإنتاجية اليومية.

5. خيارات أقل سعرا ضمن السلسلة:

لم تكتفِ سامسونج بإطلاق إصدار Ultra، بل قدمت أيضا نسختين أخريين:

Samsung Galaxy S26 بشاشة 6.3 بوصة

Samsung Galaxy S26 Plus بشاشة 6.7 بوصة

ورغم أنهما لا يدعمان ميزة Privacy Display، فإنهما يشتركان في العديد من الخصائص الجديدة الموجودة في إصدار Ultra.