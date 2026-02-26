قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 26-2-2026.. زيادة أسبوعية
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل قول “قلبي أبيض” مع الإصرار على الذنب يطمئن الإنسان؟.. عويضة عثمان يجيب

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
محمد شحتة

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يتردد على ألسنة بعض الناس من قولهم إنهم يفعلون ذنوبًا كثيرة لكن “قلوبهم بيضاء” هو في حقيقته نوع من التسكين للضمير، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ويقبل التوبة، لكن لا يصح للإنسان أن يُصر على الذنب ثم يعلل نفسه بهذه العبارة، فالقلب الأبيض هو القلب التقي النقي الذي يخاف الله ولا يتجرأ على المعصية.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "اعمل ايه"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، ردًا على سؤال حول ارتكاب الذنوب مع الشعور بحسن النية، أن محبة الخير للناس وعدم أذيتهم جانب طيب، لكنه لا يعني بالضرورة أن القلب أبيض على إطلاقه، لأن صفاء القلب الحقيقي يظهر في الخوف من الله وترك الذنوب والسعي إلى إصلاح الحال، مشيرًا إلى أن التوبة الصادقة تقتضي الإقلاع عن المعصية والرجوع إلى الله وعدم التذرع بسعة المغفرة مع الاستمرار في الخطأ.

وأوضح أن القلب الأبيض هو القلب الذي يحب الله حقًا، ومن أحب الله بصدق اجتهد في طاعته وابتعد عما يغضبه، مستشهدًا بالمعنى التربوي في علاقة الإنسان بمن يحب من والديه أو معلميه، إذ يسارع إلى تنفيذ ما يُطلب منه بدافع المحبة، فكيف بمن يقول إنه يحب الله ثم لا يترك الذنوب، مؤكدًا أن محبة الله تستلزم الحركة نحوه وترك المعاصي.

وأشار إلى أن النصوص الشرعية مليئة بالحافز الإلهي للتوبة، فالله تعالى يفتح باب الرجوع لعباده ويشجعهم على التقرب إليه، فمن تقرب إلى الله تقرب الله إليه أكثر، ومن أقبل عليه وجد منه القبول والرحمة، مبينًا أن هذا الفضل الرباني يدعو العبد إلى الأمل والعمل لا إلى التهاون بالذنب.

وشدد على أن الذنوب تؤثر في القلب وتسوده، ولا يجوز للإنسان أن يبرر لنفسه المعصية بحسن الظن بالنفس، بل عليه أن يتذكر نعم الله عليه ويجتهد في ترك الذنب والإصلاح، لأن التوبة الصادقة هي الطريق الحقيقي لصفاء القلب.

ودعا بأن يرزقنا الله جميعًا قلوبًا نقية وتوبة صادقة، وأن يعين كل من ابتُلي بالذنب على الرجوع إليه، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد مهما عظمت ذنوبه إذا رجع إليه بصدق وإخلاص.

الشيخ عويضة عثمان العبادة الذنب القلوب النية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

ترشيحاتنا

أحمد هيكل

خدوه الساعة 2 الفجر.. أحمد هيكل يروي كواليس القبض على والده حسنين هيكل

أحمد هيكل

أحمد هيكل: لما أخويا اشتكاني للسادات قالي“ده الرجل الثاني في الدولة”

أحمد هيكل

مكانة كبيرة .. أحمد هيكل يروي كواليس لأول مرة عن حياة والده محمد حسنين هيكل

بالصور

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد