قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماح أنور: النجاح دلوقتي بالموهبة وعدد المتابعين على السوشيال ميديا
عين صناعية لابنها .. عمرو الليثي يجبر بخاطر سيدة في «أبواب الخير»
كيف نواجه القلق على المستقبل والرزق والأولاد؟.. أمين الفتوى يجيب
عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟
شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ثامن ليلة من رمضان | بث مباشر
صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر الليلة الثامنة من رمضان | بث مباشر
الأمن يلقي القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهما النارية
«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق
الضويني: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم
الرئيس الإسرائيلي لرئيس وزراء إثيوبيا: هناك جهات تحاول تقويض علاقتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف نواجه القلق على المستقبل والرزق والأولاد؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
عبد الرحمن محمد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال تلقاه حول شعور شخص بالقلق المستمر من المستقبل والخوف على أولاده، رغم جهده في الحياة اليومية.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان خلال حلقة برنامج "اعمل ايه"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الحل يكمن في القناعة والرضا بما قسم الله، فالقلب الممتلئ بالرضا يعيش في سلام واطمئنان، مشيراً إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من أصبح معافى في بدنه، آمناً في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا». وأضاف أن هذا الحديث يوضح قيمة القناعة والاطمئنان بما يملك الإنسان وعدم الانشغال بما لا يملك.

وأشار أمين الفتوى إلى أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بالبساطة، حيث لم يكن يوقد النار في بيته غالباً، وكان أهل بيته يكتفون بالتمر والماء، وأحياناً يهدى إليهم من الجيران بعض اللبن أو ما لديهم من نعم.

وقال: "عندما نرى عيشة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البساطة والرضا، يجب علينا أن نقتدي به ونتعلم القناعة، فهي سبب للسعادة والاطمئنان النفسي".

وأضاف الشيخ عويضة عثمان أن الرضا يجلب البركة في الرزق، فالله غني وقادر على سد حاجات عباده، لكن على الإنسان أن يظهر الرضا ويعمل بما يرضي الله، متذكراً قوله تعالى: "وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا"، مشيراً إلى أن الخوف على الأولاد يجب أن يقترن بالتقوى والعمل الصالح والدعاء.

كما نصح أمين الفتوى بقول القولة السديدة والحق في كل أمور الحياة، مؤكداً أن هذا السبيل يفتح للإنسان البركة في رزقه ويحفظ أولاده، متذكراً قوله تعالى: "وكان أبوهما صالحا"، ليوضح أهمية الالتزام بالتقوى والصلاح في تربية الأولاد.

وشدد الشيخ عويضة عثمان، على أن الرضا والقناعة والحذر من الطمع والقلق الزائد هي مفاتيح راحة النفس واستقرار الحياة، وأن الإنسان كلما التزم بالرضا والقناعة والثقة بالله، انفتح له باب الرزق والبركة في أسرته وأولاده.


 

أمين الفتوى دار الإفتاء القلق على المستقبل الخوف على الأولاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

ترشيحاتنا

مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة الحلقة 8.. حنان مطاوع تعترف بجرائم النصب

مي عمر

موعد ومكان عزاء والد الفنانة مي عمر

محمد الحجي

محمد الحجي في شخصية شريرة في "شارع الأعشى".. كيف تفاعل معه الجمهور؟

بالصور

سعر دايو لانوس 2 2008 المستعملة في السوق المصري

دايو لانوس 2
دايو لانوس 2
دايو لانوس 2

لعزومات رمضان.. دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن

دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن
دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن
دجاج مشوي مع الخضروات بالفرن

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية
لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية
لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد