القبض على المتهمين بالاعتراض على إمام مسجد بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالاعتراض على إمام أحد المساجد بالدقهلية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى حال قيام (أحد الأشخاص"متطوع للعمل بأحد المساجد بالدقهلية"- مقيم بدائرة مركز شرطة ميت سلسيل) بإمامة المصلين بالمسجد حدثت مشادة كلامية بينه وبين (3 أشخاص "أنجال عمومته"- مقيمين بدائرة المركز) لخلافات عائلية بينهم ، وبمواجهة الطرفين إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.