لبست على لحم بطني.. موقف طريف بين مصطفى البنا وفيفي عبده بسبب البريك

وقع البلوجر مصطفى البنا، ضحية مقلب الفنانة فيفي عبدة في برنامج " ألف ليلة وليلة " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وتدور احداث المقلب خلال مشاركة مصطفى البنا لفيفي عبده في مشهد تمثيلي وتتعدد المواقف الطريفة والكوميدية بين فيفي وعبده ومصطفى البنا .

ووجهت فيفي عبده حديثها لمصطفى البنا:" إنت كنت بتلبس ولا بتاخد البريك دول بيقولوا انك طالب فرختين ".

ورد مصطفى البنا:" انا لبست على لحم بطني وانا مكلتش حاجة خالص ولوكلت هقول إني كلت".

فأجات الفنانة فيفى عبده ، جمهورها ومتابعيها من خلال تقديم برنامج في رمضان 2026، ترفيهى بعنوان «ألف ليلة مع فيفى عبده»، يُعرض عبر شاشة MBC مصر ومنصة MBC شاهد، ليقدّم محتوى خفيفًا يعتمد على المواقف الطريفة والحوارات التلقائية، فى تجربة مختلفة تضيفها إلى مشوارها الفنى.

