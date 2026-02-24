ألف ليلة وليلة| محمد أنور لـ فيفي عبده: أنتي جايباني أتكلم وأمثل مع فرخة

وقع الفنان محمد أنور، ضحية مقلب ألف ليلة وليلة، للفنانة فيفي عبده، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، والذي تعرض فيه لمواقف محرجة.

ودخل محمد أنور المقلب كأنه يقوم بفقرة تمثيلية، في البرنامج، لتظهر فرخة أمام الفنان محمد أنور ليقول للفنانة فيفي عبده، “انتي جايباني أمثل وأتكلم مع فرخة”.

وعلّقت منصة شاهد على الإعلان الترويجى قائلة: «جاهزين.. حلقات ومواقف هتنسّيك همومك فى برنامج ألف ليلة مع فيفى عبده.. مجانًا وحصريًا خلال شهر رمضان»، فى إشارة إلى توجه البرنامج نحو تقديم محتوى ترفيهى خفيف يراهن على الطاقة الإيجابية والحضور العفوى الذى تتميز به فيفى عبده.

يُذكر أن فيفى عبده كانت شاركت فى ماراثون رمضان الماضى من خلال مسلسل «العتاولة 2»، الذى مثّل عودة قوية لها إلى الدراما، وحقق تفاعلًا جماهيريًا ملحوظًا