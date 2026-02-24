وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

شهد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حفل الإفطار الذى نظمته القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وضباط وزارة الداخلية.

وأكد الفريق أشرف سالم زاهر أن القوات المسلحة والشرطة هما درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه وستظلان معا تدافعان عنه وتذودان عن مقدساته وتحفظان استقراره، مشيرا إلى عمق الروابط والتنسيق المستمر بين المؤسستين للحفاظ على مقدرات الوطن، داعيا الله أن يعيد شهر رمضان المبارك على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

من جانبه أعرب اللواء محمود توفيق عن شكره وتقديره للقوات المسلحة على هذه الدعوة الكريمة التى تعكس التكامل بين جناحى الأمن للدولة المصرية، مشيراً إلى أهمية تلك اللقاءات لما تمثله من فرصة لتبادل الرؤى وتعميق أواصر التعاون.

كما قدم التهنئة لرجال القوات المسلحة بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان , مثمناً دورهم الوطنى فى حماية حدود الدولة المصرية وصون مقدساتها.

يأتي ذلك فى إطار العلاقات الوثيقة بين وزارتى الدفاع والداخلية.