داليا مصطفى: عايزة أعيش بهدوء و بحب وصفي بكلمة “محترمة ”

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن تفاصيل عن الجوانب الشخصية والمهنية في حياتها، متحدثة عن أحلامها وذكرياتها وتفاصيلها اليومية.



وقالت داليا في تصريحات خاصة لبرنامج "أكتر حاجة" على إذاعات راديو النيل مع الإعلامية خلود نادر:" إن الشعور بالإنجاز الحقيقي هو مصدر فرحتها الأكبر، مؤكدة أن أكثر كلمة تلمس قلبها وتتمنى سماعها هي وصفها بأنها "محترمة".

و كشفت عن أكثر عادة تتمنى التخلص منها، وهي محاولتها القيام بـ 40 ألف شيء في نفس اللحظة، معبرة عن رغبتها في أن تعيش بهدوء وتؤدي مهامها بروية.

وأوضحت النجمة أن أكثر ما يضايقها في تعاملاتها مع الآخرين هو الاستهبال وعدم الجدية. وعن ذكرياتها الجميلة، أشارت إلى أن فترة المرحلة الثانوية هي أكثر الأوقات التي تتمنى العودة إليها، لما تحمله من ذكريات خاصة في حياتها.

وأعربت داليا مصطفى عن رغبتها في السفر إلى جزيرة "بالي" خلال الفترة المقبلة. أما عن صفاتها الشخصية، فأكدت أن أكثر صفة تحبها في نفسها هي "الوفاء". وفي سياق حديثها عن رمضان، قالت إن أكثر ما يسعدها في الشهر الكريم هو لمة العيلة وتناول القطايف بعد الإفطار.

واعترفت داليا أن عام 2025 كان صعبًا نوعًا ما عليها، دون الخوض في تفاصيل. وعن أعمالها الفنية المفضلة، كشفت أن شخصية "جيرمين" في مسلسل "الكبريت الأحمر" هي أكثر عمل تحبه وتعتز به من بين أعمالها.

وأكدت أن أكثر شيء يؤنسها ويخفف عنها هو قطتها الأليفة. وعن تركيزها في الفترة القادمة، قالت إنها تضع نصب عينيها هدفين رئيسيين: أن تتعلم كيف تحب نفسها أكثر، وأن تحرص على قراءة 10 ورقات من أي كتاب أو مادة يوميًا.

ويذكر ان داليا مصطفى ضيف شرف في مسلسل درش، مع النجم مصطفى شعبان والذي يُعرض حصرياً عبر قناتي ON و ON دراما ومنصة Watch it الرقمية.