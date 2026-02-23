داليا مصطفى توجه رسالة للجمهور عن مسلسل درش.. خاص

كشفت الفنانة داليا مصطفى عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «درش»، وذلك خلال لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، مؤكدة أنها تجسد شخصية «دكتورة سارة» إحدى زوجات درش الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان ضمن أحداث العمل.



وأعربت داليا مصطفى عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل، مشيرة إلى أن العمل مع مصطفى شعبان وكل فريق العمل كان تجربة مميزة، خاصة في ظل أجواء التعاون والحماس التي سيطرت على الكواليس، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

مسلسل «درش» يضم نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، طارق النهري، بالإضافة إلى ضيوف الشرف لقاء الخميسي، وداليا مصطفى، وميرهان حسين.



ويُعرض مسلسل «درش» من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي، ويُعرض حصريًا على شبكة أون.