مرشح لرئاسة برشلونة: لابورتا يعيش في عالم موازي ولا يقول الحقيقة

شن فيكتور فونت، المرشح البارز لرئاسة نادي برشلونة، هجومًا حادًا على الرئيس السابق خوان لابورتا، مؤكدًا أن الأخير بعيد عن الواقع ويكذب باستمرار.

ويستعد برشلونة لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 15 مارس المقبل، بعد استقالة لابورتا من منصبه في وقت سابق من العام الحالي للدخول في السباق الانتخابي، الذي يضم عدة منافسين، ويُعد فونت أبرزهم.

وصف فونت لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو بأنه:"يعيش في عالم موازي، إنه بعيد كل البعد عن الواقع، في كل مرة يفتح فيها فمه، يكذب."

ورد فونت على تأكيدات لابورتا حول التزام برشلونة ببروتوكولات الرقابة لمنع أي مخالفات، قائلاً:"آليات الرقابة؟ قسم الامتثال لديهم أهانني خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، إنهم يخدعوننا بشكل ممنهج."

كما سخر فونت من ادعاء لابورتا بأن مجلس إدارة برشلونة كان الأكثر شفافية في تاريخ النادي، مشيرًا إلى بعض الوقائع المثيرة للجدل:"قبل الشفافية، قل الحقيقة، لا يعقل أن تصور شركة نيو إيرا كشركة اتصالات رائدة بينما مقرها الرئيسي في منزل آمن في سانت أندرو وتدار من إسبانيا بواسطة شخص متهم بتزوير تصاريح التزلج."

انتقادات لسياسات الإدارة الحالية

وأضاف فونت بشأن إدارة الأموال:"بلا شك، مهما صرخ لابورتا فلن يكون ذلك كافيًا، لقد أنفقنا مليارًا أكثر مما ربحنا."

تأتي هذه التصريحات في ظل حملة انتخابية محتدمة، حيث يسعى كل من لابورتا وفونت لكسب دعم أعضاء النادي قبل انتخابات مارس المقبلة.