لوتار ماتيوس يحذر برشلونة.. هاري كين مستمر مع بايرن ميونخ

حذر لوتار ماتيوس، أسطورة نادي بايرن ميونخ، إدارة برشلونة من احتمالية التعاقد مع هاري كين، نجم هجوم الفريق البافاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط برشلونة بمحاولة ضم الدولي الإنجليزي، خاصةً وأن عقده مع بايرن ميونخ سينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديده حتى الآن.

تصريحات ماتيوس عن مستقبل كين

وأكد ماتيوس، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو:"لقد بدأ يحصد الألقاب، وهو أمر لم يحققه في إنجلترا، لا أرى أي سبب يدفع هاري كين لمغادرة النادي أو تغيير بيئته. سيجدد عقده وأنا متأكد من ذلك، وسيبذل بايرن كل ما في وسعه لضمان ذلك."

وأضاف أسطورة بايرن:"لا نعلم إن كان سيتألق بنفس القدر في نادٍ آخر، ولا نعلم إن كان سيقدم نفس الأداء المميز الذي قدمه مع كومباني."

موقف هاري كين من الانتقال لبرشلونة

وكان هاري كين قد نفى أي إمكانية لانتقاله إلى برشلونة، مشيرًا إلى أن شقيقه ووالده يتوليان التعامل مع الأمور التعاقدية، وأنه لم يتم إخباره بأي خطوة تتعلق بعرض من النادي الكتالوني.

يسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم صريح خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع اقتراب انتهاء عقد روبرت ليفاندوفسكي مع النادي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يجعل البحث عن بديل في مركز الهجوم أولوية للبرسا.