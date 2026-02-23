قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لوتار ماتيوس يحذر برشلونة.. هاري كين مستمر مع بايرن ميونخ

هاري كين
هاري كين
حمزة شعيب

حذر لوتار ماتيوس، أسطورة نادي بايرن ميونخ، إدارة برشلونة من احتمالية التعاقد مع هاري كين، نجم هجوم الفريق البافاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط برشلونة بمحاولة ضم الدولي الإنجليزي، خاصةً وأن عقده مع بايرن ميونخ سينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديده حتى الآن.

تصريحات ماتيوس عن مستقبل كين

وأكد ماتيوس، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو:"لقد بدأ يحصد الألقاب، وهو أمر لم يحققه في إنجلترا، لا أرى أي سبب يدفع هاري كين لمغادرة النادي أو تغيير بيئته. سيجدد عقده وأنا متأكد من ذلك، وسيبذل بايرن كل ما في وسعه لضمان ذلك."

وأضاف أسطورة بايرن:"لا نعلم إن كان سيتألق بنفس القدر في نادٍ آخر، ولا نعلم إن كان سيقدم نفس الأداء المميز الذي قدمه مع كومباني."

موقف هاري كين من الانتقال لبرشلونة

وكان هاري كين قد نفى أي إمكانية لانتقاله إلى برشلونة، مشيرًا إلى أن شقيقه ووالده يتوليان التعامل مع الأمور التعاقدية، وأنه لم يتم إخباره بأي خطوة تتعلق بعرض من النادي الكتالوني.

 

يسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم صريح خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع اقتراب انتهاء عقد روبرت ليفاندوفسكي مع النادي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يجعل البحث عن بديل في مركز الهجوم أولوية للبرسا.

برشلونة هاري كين لوتار ماتيوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

محمد الغازي

محمد الغازي حكماً لمباراة الزمالك وزد في الدوري المصري

الزمالك

محمد الغازي حكماً لمباراة الزمالك ضد زد غدا في الدوري المصري

الزمالك

مهاجم الزمالك يتصدر.. ترتيب هدافى الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة

بالصور

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد