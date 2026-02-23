شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

كلّف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المعنية، بالتواجد الميداني بالشوارع والطرق الرئيسية، ومداخل ومخارج المدن، والأنفاق؛ لشفط تراكمات مياه الأمطار والتعامل الفوري معها.

شدد المحافظ على ضرورة التأكد من انتظام عمل محطات الصرف الصحي وغرف وبالوعات الأمطار بكفاءة تامة، مع مراجعة كفاءة تشغيل المولدات الكهربائية الأساسية والاحتياطية، ومواتير الشفط والرفع بجميع المحطات، فضلًا عن مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها بشكل آمن؛ منعًا لحدوث أي حالات صعق كهربائي، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، انتشرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمعدات وسيارات الكسح بمختلف الأنحاء، لرفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية وإزالة آثارها، بما يضمن تيسير الحركة المرورية وسلامة المارة.