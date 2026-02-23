قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
أسماء عبد الحفيظ

يُعد عصير التمر هندي من أشهر مشروبات رمضان المنعشة، ويحرص الكثيرون على تحضيره في المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا لضمان جودته ونظافته. 

وتقدم الشيف ندى محمد طريقة عمل عصير تمر هندي مركز بخطوات سهلة وبمذاق قوي ومنعش، يمكن تخزينه في الثلاجة واستخدامه طوال الشهر.

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

وأكدت الشيف ندى محمد أن سر نجاح عصير التمر هندي المركز يكمن في اختيار نوع جيد من التمر هندي وضبط نسبة السكر حتى لا يطغى على الطعم الحامضي المميز.

مقادير عصير تمر هندي مركز

لتحضير طريقة عمل عصير تمر هندي مركز في البيت، نحتاج إلى:

  • نصف كيلو تمر هندي خام
  • 2 لتر ماء ساخن
  • 2 كوب سكر أو حسب الرغبة
  • ملعقة صغيرة ماء ورد اختياري
  • نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز خطوة بخطوة

  • تبدأ الشيف ندى محمد بغسل التمر هندي جيدًا لإزالة أي شوائب عالقة به. ثم يُوضع في وعاء عميق ويُضاف إليه الماء الساخن، ويُترك منقوعًا لمدة ساعتين على الأقل حتى يلين تمامًا.
  • بعد ذلك، يُفرك التمر هندي باليد داخل الماء حتى يخرج أكبر قدر من العصارة والنكهة، ثم يُصفى الخليط باستخدام مصفاة ضيقة أو قطعة شاش نظيفة للحصول على سائل ناعم خالٍ من الألياف.
  • توضح الشيف ندى أن هذه الخطوة أساسية للحصول على عصير تمر هندي مركز ناعم القوام.
  • يُرفع السائل على نار متوسطة، ويُضاف السكر مع التقليب المستمر حتى يذوب تمامًا. يُترك الخليط يغلي لمدة 10 دقائق حتى يثقل قوامه قليلًا ويصبح مركزًا.
  • في النهاية يمكن إضافة ماء الورد وعصير الليمون لتعزيز الطعم، ثم يُترك العصير حتى يبرد تمامًا قبل تعبئته في زجاجات نظيفة ومحكمة الغلق.

طريقة تخزين عصير تمر هندي مركز

 طريقة تخزين عصير تمر هندي مركز

تنصح الشيف محمد بحفظ عصير التمر هندي المركز في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين. وعند الاستخدام، يتم تخفيف كمية مناسبة بالماء البارد حسب الرغبة، مع إضافة مكعبات الثلج للحصول على مشروب منعش.

كما يمكن تجميد العصير في أكياس أو علب محكمة لاستخدامه لفترة أطول خلال شهر رمضان.

نصائح لنجاح عصير التمر هندي

  • اختيار تمر هندي لونه غامق وطازج للحصول على طعم أقوى.
  • عدم زيادة السكر في البداية، ويفضل تذوق العصير وضبط الحلاوة تدريجيًا.
  • تصفية العصير جيدًا لضمان قوام ناعم.
  • عدم غلي العصير لفترة طويلة حتى لا يفقد نكهته الطبيعية.

بهذه الخطوات السهلة، تقدم الشيف ندى محمد طريقة عمل عصير تمر هندي مركز في البيت بطعم غني ومنعش، ليكون من أفضل مشروبات رمضان التي يمكن تحضيرها بسهولة وتقديمها على مائدة الإفطار.

تمر هندي عمل عصير تمر هندي طريقة عمل عصير تمر هندي مقادير عصير تمر هندي مركز طريقة عمل عصير تمر هندي مركز خطوة بخطوة طريقة تخزين عصير تمر هندي مركز نصائح لنجاح عصير التمر هندي مشروبات رمضان مشروبات رمضان المنعشة

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

