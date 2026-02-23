هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، اليوم الاثنين، وتوقعت أن يسود طقس دافئ إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويبقى الطقس باردًا إلى شديد البرودة فى الصباح الباكر وفى ساعات الليل لذا يُنصح بارتداء الملابس الثقيلة.

وأضافت الهيئة، أن الطقس يشهد ظهور شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأوضحت أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها فرص لسقوط أمطار على مناطق متفرقة هناك.

وتشير خرائط الطقس إلى توافر فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وحسب البيان: يوجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.



حالة الطقس اليوم الاثنين

وتوقعت الأرصاد وجود فرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد اليوم الإثنين 23 فبراير، مع حدوث انخفاض فى درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من (3 - 2) درجة السواحل الشمالية (19:18)، القاهرة الكبرى والوجه البحرى (20:19)، جنوب البلاد (24:21)، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على اغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وحسب البيان: يوجد نشاط رياح من الثلاثاء 24 فبراير إلى الجمعة 27 فبراير على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة درجات الحرارة العظمى المتوقعة.