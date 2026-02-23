قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أكثر من 19 ساعة.. خروج طفل باسوس من العمليات بعد إجراء جراحة كبرى

الطفل
الطفل
إبراهيم الهواري

أعلن محمد مرسي عم الطفل محمد أحمد مرسي، المصاب بطلق ناري بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، خروج الطفل المصاب من غرفة العمليات بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، بعد جراحة استمرت ما يزيد عن 19 ساعة بالقدم بمشاركة عدد كبير من الجراحين الاستشاريين والأطباء من مختلف التخصصات.


وجاء بمنشور عم الطفل على موقع التواصل الاجتماعي، "الحمد لله.. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.. محمد أحمد مرسي لسه خارج من غرفة العمليات.. نشكر الله ثم نشكر وزارة الصحة على المجهود الذي بذل والدكاترة.. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد للذين قاموا بالعمليات شكرا جزيلا موصولا".


وبذل الفريق الجراحي بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة جهودا كبيرة للعمل على نجاح العملية الجراحية للطفل الصغير بعد رعاية الله له، حتي يتم تلافي أي إجراء طبي آخر.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية عن ملابسات واقعة إصابة مالك مصنع ونجله الطفل بطلقات خرطوش وجروح قطعية، إثر مشاجرة نشبت بقرية باسوس التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية في القليوبية.


وكان قد تلقى مركز الشرطة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال مالك مصنع سلك ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين برش خرطوش وإصابات متفرقة بالجسم.


وبالفحص وسؤال المجني عليه، اتهم خال زوجته بالاشتراك مع عدد من أنجاله في ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية قائمة بينهم، تطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة نارية وبيضاء.

القليوبية محافظة القليوبية القناطر الخيرية الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

