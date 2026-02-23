تفاصيل رحلة جماهير الأهلي من القاهرة للإسكندرية لحضور مواجهة سموحة

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى الإسكندرية اليوم الإثنين لمؤازرة الأهلي ضد سموحة في الجولة الـ19، ضمن منافسات الدوري المصري .

ويبدأ تجمع الجماهير فى تمام الساعة الثالثة ظهراً أمام بوابات فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد على أن يكون أخر تحرك للأتوبيسات الساعة الرابعة عصراً، وعلى كل مشجع ضرورة إصطحاب تذكرة المباراة فضلاً عن بطاقة "فان آى دي" الخاصة بة ، ويحظر إصطحاب أى أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير أو المنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

الأهلي ضد سموحة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مهمة، مساء اليوم الإثنين، أمام نظيره سموحة؛ ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

تقام المباراة على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين 23 فبراير، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة «أون سبورت 1»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يسبق انطلاق المباراة ويعقبها لتحليل أبرز اللقطات الفنية.