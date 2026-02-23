قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أذان المغرب اليوم .. لا تنسى دعاء الإفطار المأثور
الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
رياضة

تفاصيل رحلة جماهير الأهلي من القاهرة للإسكندرية لحضور مواجهة سموحة

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
عبدالله هشام

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى الإسكندرية اليوم الإثنين  لمؤازرة الأهلي ضد سموحة في الجولة الـ19، ضمن منافسات الدوري المصري .

ويبدأ تجمع الجماهير فى تمام الساعة الثالثة ظهراً أمام بوابات فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد على أن يكون أخر تحرك للأتوبيسات الساعة الرابعة عصراً، وعلى كل مشجع ضرورة إصطحاب تذكرة المباراة فضلاً عن بطاقة "فان آى دي" الخاصة بة ، ويحظر إصطحاب أى أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير أو المنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

الأهلي ضد سموحة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة مهمة، مساء اليوم الإثنين، أمام نظيره سموحة؛ ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

تقام المباراة على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين 23 فبراير، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة «أون سبورت 1»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يسبق انطلاق المباراة ويعقبها لتحليل أبرز اللقطات الفنية.

النادي الأهلي الأهلي سموحة الأهلي ضد سموحة الدوري المصري

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب
للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة
حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد
خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول فى السحور كمصدر نباتى
