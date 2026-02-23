نجم الأهلي السابق: كامويش لا يصلح نهائياّ للعب في صفوف الأهلي

أكد أحمد رضوان نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق الألومنيوم، أن الأحمر خسر كثيراً من الناحية الفنية برحيل مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

وقال أحمد رضوان في تصريحات لبرنامج "البريمو": "الأهلي حقق استفادة مالية كبيرة من بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي وحصل على مقابل مادي كبير، لكنه لم يستطع تعويض اللاعب بمهاجم أفضل منه أو على الأقل مثله، وكان يجب التأني كثيراً قبل التدعيم في مركز رأس الحربة، خاصةً أن الأهلي يعاني من أزمة في هذا المركز منذ فترة طويلة".

وتابع: "الأنجولي كامويش لا يصلح نهائياّ للعب في صفوف الأهلي، ولمساته غير مبشرة تماماً ، والأمر الجيد في هذه الصفقة أن التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم فقط".