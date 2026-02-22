موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية .. يتصدر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026 اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية، مع اقتراب نهاية شهر رمضان، حيث يحرص الكثيرون على معرفة التوقيت الرسمي للعيد من أجل ترتيب خططهم العائلية وتنظيم إجازاتهم والاستعداد لصلاة العيد والزيارات العائلية، خاصة مع إعلان التقديرات الفلكية الخاصة ببداية شهر شوال 1447 هـ.

الموعد الفلكي لأول أيام عيد الفطر 2026

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تقديراته الفلكية بشأن شهر رمضان لعام 2026، موضحًا أن الشهر الكريم هذا العام يأتي بواقع 29 يومًا فقط، وبناءً على الحسابات الفلكية فإن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر وعدد من الدول العربية، وذلك حال ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء يوم 29 رمضان.

وأشارت الحسابات إلى أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1447 هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية المعتمدة.

تفاصيل بقاء هلال شوال في سماء المدن

كشفت الحسابات الفلكية أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة، وفي باقي محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد لمدد تتراوح بين 30 و37 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيستمر بقاء الهلال بعد غروب شمس يوم الرؤية لمدد تتراوح بين 11 و42 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1447 هـ فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك وفق الحسابات الفلكية المعلنة.

أطول أيام الصيام في رمضان 2026

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر إمساكيته الرسمية أن يوم الخميس 19 مارس 2026، الموافق 29 رمضان، سيكون أطول أيام الصيام خلال الشهر الكريم، حيث تمتد ساعات الصوم فيه إلى نحو 13 ساعة و52 دقيقة، وهو ما يجعله اليوم الأطول من حيث عدد ساعات الامتناع عن الطعام والشراب خلال رمضان هذا العام.

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة

بحسب الحسابات المحلية لمواقيت الصلاة، من المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباح يوم الجمعة 20 مارس 2026، مع اختلاف طفيف في توقيت الصلاة بين المحافظات وفقًا للموقع الجغرافي لكل مدينة.

وتعلن الجهات المختصة في كل محافظة التوقيت الرسمي المعتمد قبل العيد، بما يضمن توحيد موعد إقامة الصلاة داخل كل نطاق جغرافي.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026

وفقًا للأجندة الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني لـ رئاسة الجمهورية المصرية، تمتد إجازة عيد الفطر 2026 لمدة 3 أيام، تبدأ من الجمعة 20 مارس وتستمر حتى الأحد 22 مارس 2026، على أن يصدر القرار النهائي المنظم للإجازة من مجلس الوزراء قبل حلول العيد بأيام قليلة.

وتُعد هذه الإجازة من المناسبات الرسمية التي ينتظرها الموظفون في القطاعين العام والخاص لقضاء وقت أطول مع الأسرة والاستفادة من العطلة في السفر أو الزيارات العائلية.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية الجدول الرسمي لبقية الإجازات خلال عام 2026، حيث يأتي عيد شم النسيم يوم الاثنين 13 أبريل 2026، ويليه عيد تحرير سيناء يوم السبت 25 أبريل 2026، ثم عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو 2026.

كما تحل وقفة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ويأتي عيد الأضحى المبارك من الأربعاء 27 مايو إلى الجمعة 29 مايو 2026، ثم رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

ويوافق ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وذكرى ثورة 23 يوليو يوم الخميس 23 يوليو 2026، ثم المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وأخيرًا عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973 يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

وتسهم معرفة هذه المواعيد في تمكين المواطنين من التخطيط المسبق لعطلاتهم الرسمية والمناسبات العائلية على مدار العام، مع متابعة أي تحديثات رسمية قد تصدر لاحقًا عن الجهات المختصة بشأن الرؤية الشرعية أو تنظيم الإجازات.