موعد عيد الفطر 2026 .. اعرف هيبقى يوم إيه؟

موعد عيد الفطر 2026، أصبح موعد عيد الفطر 2026 محل بحث الكثير من مسلمي العالم، وذلك فى اليوم الرابع من رمضان، عيد الفطر 2026 من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون حول العالم، لما يتميز به من أجواء الفرح والتجمعات العائلية وأداء صلاة العيد في الساحات والمساجد.

موعد عيد الفطر 2026

وبعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية ان الخميس الموافق 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان 1447هـ، أصبح كثير من مسلمي العالم يبحثون عن موعد عيد الفطر 2026.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تقديراته لشهر رمضان لعام 2026، مؤكداً أن الشهر الفضيل سيكتمل في 29 يوماً فقط، مع تسجيل الخميس 19 مارس الموافق 29 رمضان أطول أيام الصيام هذا العام، حيث تمتد فترة الصيام فيه نحو 13 ساعة و52 دقيقة.

وأوضح المعهد، عبر إمساكيته الرسمية، أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، على أن تُقام صلاة العيد في القاهرة عند الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا، مع التأكيد على أن الموعد النهائي لتحديد أول أيام عيد الفطر يعتمد على رؤية هلال شهر شوال شرعيًا.

تفاصيل ساعات الصيام خلال رمضان 2026

وفق الحسابات الفلكية المعلنة:

عدد أيام شهر رمضان: 29 يومًا

أول أيام رمضان: الخميس 19 فبراير 2026

أقصر أيام الصيام: الخميس 19 فبراير 2026، مدة الصيام 13 ساعة و2 دقيقة

أطول أيام الصيام: الخميس 19 مارس 2026، مدة الصيام 13 ساعة و52 دقيقة

وأشار المعهد إلى أن عدد ساعات الصيام يزداد تدريجيًا بمعدل دقيقة إلى دقيقتين يوميًا حتى نهاية الشهر، ليكتمل الشهر الكريم وفق هذا الترتيب الزمني، مع التأكيد على أن تحديد بداية شهر شوال ورؤية الهلال سيضع اللمسة النهائية على موعد عيد الفطر.

أول أيام شهر رمضان 2026

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن بداية شهر رمضان المبارك لا تُحدد بالتوقعات أو المنشورات المتداولة أو آراء الأفراد، مشددةً على أن الإعلان يتم بعد تحرٍّ شرعي، ورؤية معتبرة، وشهادة موثوقة، وفق منهج علمي دقيق.

وأضافت الإفتاء تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك، تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

وقت تكبيرات العيد

التكبير في عيد الفطر من السنن المستحبة، ويبدأ وقته من رؤية هلال شوال عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وينتهي بعد انتهاء صلاة العيد.

أنواع التكبير في عيد الفطر

ينقسم التكبير في عيد الفطر إلى نوعين: التكبير المطلق والتكبير المقيد، ولكل نوع منهما ضوابطه وأحكامه.