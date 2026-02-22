ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الأحد



واصلت أسعار الدولار اليوم الاحد 22-2-2026، الارتفاع، مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر.

وارتفع سعر صرف الدولار اليوم بنحو 20 قرشا، بعد أن صعد نهاية الاسبوع الماضي بنحو 60 قرشا.

أسعار الدولار اليوم

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الاحد 47.72 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع وذلك في بنوك :"أبو ظبي الاسلامي، بنك فيصل، المصرف المتحد".

سعر صرف الدولار اليوم



ووصل سعر صرف الدولار اليوم في بنكي :"المصرف العربي، بنك بيت التمويل الكويتي" 47.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الاهلي المصري

وفي البنك الاهلي المصري سجل سعر الدولار 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك



سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.