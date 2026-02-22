قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حال اندلاع حرب أمريكية.. المرشد الإيراني يصدر توجيهات عاجلة
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
الصحة: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية
واقعة ميت عاصم .. المجنى عليه لم يحضر الجلسة لايداعه فى مستشفى الصحة النفسية
وزير الخارجية: تسخير البعثات الدبلوماسية لدعم جهود الترويج للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الأحد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي


واصلت أسعار الدولار اليوم الاحد 22-2-2026، الارتفاع، مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر.

وارتفع سعر صرف الدولار اليوم بنحو 20 قرشا، بعد أن صعد نهاية الاسبوع الماضي بنحو 60 قرشا.

أسعار الدولار اليوم 

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الاحد 47.72 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع وذلك في بنوك :"أبو ظبي الاسلامي، بنك فيصل، المصرف المتحد".

سعر صرف الدولار اليوم 


ووصل سعر صرف الدولار اليوم في بنكي :"المصرف العربي، بنك بيت التمويل الكويتي" 47.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الاهلي المصري

 

وفي البنك الاهلي المصري سجل سعر الدولار 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 


سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر صرف الدولار أسعار الدولار اليوم الاحد البنك الاهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر

محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر | شاهد

ترشيحاتنا

قرآن كريم

قرآن كريم.. اعرف فوائد قراءة كتاب الله وأثر هجره وأجر تلاوته يوميا

موعد أذان المغرب 4 رمضان

موعد أذان المغرب 4 رمضان في القاهرة والجيزة وأسوان وباقي المحافظات

قرآن كريم

قرآن كريم.. أسهل طريقه لختمه فى شهر رمضان

بالصور

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد