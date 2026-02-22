ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب موجات صعود قوية مدفوعة بزيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية .



كما تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة، انخفاض الدولار وارتفاع الذهب، حيث يتحرك الذهب عكسيًا مع الدولار؛ فعند ضعف العملة الأمريكية ترتفع جاذبية الذهب، كما أن توقعات خفض أسعار الفائدة عالميًا تدعم ارتفاعه.



أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 5109 دولارات للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5931 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6920 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7909 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 55.360 ألف جنيه.