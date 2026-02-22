قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد عيد الفطر 2026 .. اعرف هيبقى يوم إيه؟
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

ارتفعت  أسعار الذهب موجات صعود قوية مدفوعة بزيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية .
 

كما تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة، انخفاض الدولار وارتفاع الذهب، حيث يتحرك الذهب عكسيًا مع الدولار؛ فعند ضعف العملة الأمريكية ترتفع جاذبية الذهب، كما أن توقعات خفض أسعار الفائدة عالميًا تدعم ارتفاعه.
 

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الأحد 22 فبراير   2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  5109 دولارات للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5931 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6920 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7909 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 55.360 ألف جنيه.

الذهب أسعار الذهب أسعار الفائدة سعر جرام الذهب سعر الذهب عالميا سعر الذهب عيار 21

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
جيب جلاديتور
