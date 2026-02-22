مشهد يوجع القلوب.. أب يعذب ابنه بعد ضياع 10 جنيهات لشراء سجائر فرط بالمحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية تجرد أب من كافة المشاعر الإنسانية بتعديه بالضرب المبرح على طفله الصغير في نهاية العقد الأول من عمره بسبب ضياع مبلغ مالي قدره 10 جنيهات أثناء شراءه سجائر فرط له، الأمر الذي تسبب في إصابة الصغير بكدمات وسحجات بالوجه والرأس وحجز باستقبال مستشفي المحلة العام.

تفاصيل الواقعة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك عبر السوشيال ميديا فيديو يحوي ملامح الإصابات التي لحقت بالصغير بالوجه والكفين والرأس ولحظات بكاءه ودخوله في ظروف وحالة نفسية سيئة .

تعدي سافر ومناشدة نجده الطفل

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك ناشدوا بضرورة تدخل خط نجدة الطفل لإغاثة الصغير والقصاص لحقوقه المهدره من والده بعدما انفصلت الأم عنه طوال السنوات الماضية وأصبح يقيم مع جده وحيدا .

https://youtube.com/shorts/R8-OkNOx-tg